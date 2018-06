Ein Taschendieb greift einer Frau in die Handtasche (Symbolbild)

Banden in Berlin

Banden in Berlin Taschendiebe bestahlen S-Bahn-Fahrgäste: Prozess beginnt

Berlin. Ein mutmaßlicher Taschendieb, der als Mitglied einer rumänischen Bande an S-Bahnhöfen in Berlin unterwegs gewesen sein soll, steht ab Dienstag vor dem Landgericht. Der 42-Jährige soll Fahrgäste beim Einsteigen in S-Bahnen bestohlen haben.

Die Gruppe sei von Januar bis Mai 2017 vor allem am S-Bahnhof Messe-Nord aktiv gewesen. In einigen Fällen seien Fahrgäste zunächst während des Kaufs von Tickets am Automaten beobachtet und PIN-Nummern ausgespäht worden. Mit den danach entwendeten EC- oder Kreditkarten hätten die Täter sofort Bargeld abgehoben.

Dem Angeklagten werden 21 Taten zur Last gelegt. Die Beute sei zum Teil an Hintermänner in Rumänien geflossen.

Mehr zum Thema:

Polizei nimmt vierköpfige Bande von Taschendieben fest

Dreister Dieb will Bestohlenem sein Handy verkaufen

Kellner und Restaurant-Gäste halten Taschendieb fest

Razzia gegen Taschendiebe in Charlottenburg

( dpa/mim )