Praxisuntauglich: Videowagen fallen bei Polizisten durch

Berlin. Die Videowagen der Berliner Polizei fallen im täglichen Einsatz durch. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Polizeikreisen. Mehrere Polizisten äußerten gegenüber dieser Zeitung die Unsinnigkeit dieses Einsatzmittels. In der Innenverwaltung will man den Testlauf nun bis Ende August verlängern. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, bezeichnete das Projekt als "absolut lächerlich". Die Videowagen sind seit dem 16. Dezember 2017 an kriminalitätsbelasteten Orten im Einsatz.

Wie unpraktikabel der Einsatz der mobilen Technik ist, schilderten vor Kurzem mehrere Polizisten beim Polizeiarbeitskreis der CDU, bei dem auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik anwesend war. Die Probleme würden damit beginnen, dass die Wagen nicht von jedem gefahren werden dürften. Wenn sie dann aufgestellt seien, müssten die Beamten außerdem auch noch beim Vorgesetzten um Erlaubnis fragen, bevor sie mit der Aufnahme beginnen können. "Das Ding ist völlig nutzlos. Bevor wir mit der Aufzeichnung anfangen, ist die Straftat schon längst passiert", sagte ein Beamter der Berliner Morgenpost. Ein weiteres Problem ist, dass die Kameras laut Polizisten, die mit der Technik zu tun haben, auch nicht zu 360 Grad schwenkbar sind – im Gegensatz zu den Kameras, die die Bundespolizei einsetzt.

Wie berichtet filmten die Wagen in den ersten vier Monaten nur 78 Minuten. Zudem hat ihr Einsatz in nur einem Fall zum Einschreiten der Polizei geführt – die Kamera filmte am 14. April einen Drogenhandel auf der Warschauer Brücke. Die beiden etwa 170.000 Euro teuren Videowagen waren auch schon das Ziel von Attacken. So dokumentierte die Polizei etwa Tritte eines Alkoholisierten gegen das Metallgehäuse des Anhängers auf der Warschauer Brücke. Die Polizei muss Kräfte abstellen, die die teure Anlage bewachen. Allerdings gab es auch viele positive Reaktionen von Anwohnern.

Der Probelauf wird bis August verlängert

In der Innenverwaltung hat man vor allem die Kritik der Polizisten vernommen. "Der Probelauf wird bis August verlängert. Die Evaluierung läuft parallel", sagte ein Sprecher. "Erst wenn der Bericht vorliegt und man belastbare Erkenntnisse hat, kann man seriöse Aussagen zum weiteren Vorgehen machen", so der Sprecher weiter. Klar sei aber, dass die Videowagen erst einmal auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden sollten. Innensenator Andreas Geisel (SPD) gilt als Befürworter einer Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten – und das nicht nur mit mobilen Wagen. Allerdings stellen sich die Koalitionspartner Grüne und Linke quer. Eine flächendeckende Videoüberwachung lehnt aber auch Geisel entschieden ab.

In den Augen von Burkard Dregger bringen die Videowagen rein gar nichts. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus bezeichnete das Projekt als "ein Ablenkungsmanöver und ein armseliges Schauspiel". Der rot-rot-grüne Senat benutze sie als Feigenblatt, dem die gesetzliche Grundlage fehle. Dregger kündigte an, die CDU werde im Sommer eine Novelle des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes ins Abgeordnetenhaus einbringen. Darin soll es auch eine klare Reglung für den Umgang mit Videoüberwachung geben. Dregger befürwortet eine dauerhafte Überwachung gefährlicher Orte.

Zuletzt hatte das von Ex-Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) initiierte Aktionsbündnis für mehr Videoüberwachung in Berlin genügend Unterschriften für die Einleitung eines Volksbegehrens gesammelt.

Doch nicht nur die Videowagen sind für die Polizei unpraktikabel. Die an der neuen Alexwache angebrachten Kameras können aus Datenschutzgründen nur eingeschränkt genutzt werden. Die Kameras sind nach Informationen dieser Zeitung nicht schwenkbar, können nicht zoomen und sind nur auf den unmittelbaren Nahbereich der Wache ausgerichtet.

