Familie schlägt mutmaßlichen Einbrecher krankenhausreif.

Berlin. Ein Imbissbesitzer und seine beiden Söhne haben einen mutmaßlichen Einbrecher in Reinickendorf verprügelt und ihm Knochenbrüche zugefügt. Sie hatten ihn auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkte ein Lieferant Einbruchsspuren an der Ladentür in der Ollenhauerstraße und benachrichtigte daraufhin den 53 Jahre alten Besitzer. Als dieser mit seinen beiden Söhnen gegen 2.00 Uhr eintraf, stellten sie den mutmaßlichen Einbrecher. Dieser wehrte sich zunächst mit einem Nageleisen, konnte aber überwältigt werden. Bis die alarmierte Polizei eintraf, fügte das Trio dem Mann schwere Verletzungen und diverse Knochenbrüche zu. Neben den Ermittlungen zum Einbruch wurde gegen die drei Männer ein Verfahren eingeleitet.

