Museen Hartmut Dorgerloh tritt Amt als Chef des Humboldt Forums an

Berlin. Hartmut Dorgerloh hat am Montag offiziell sein Amt als Generalintendant des Berliner Humboldt Forums angetreten. Der 56-Jährige will zunächst unter anderem mit Mitarbeitern aller Ebenen von der Führungsetage bis zu den Arbeitern auf der Schloss-Baustelle sprechen, wie es aus der Stiftung Humboldt Forum hieß. Das Humboldt Forum, ein Museumszentrum in der Mitte Berlins im rekonstruierten Berliner Schloss, ist das größte und wichtigste Kulturprojekt des Bundes.

Der Kunsthistoriker Dorgerloh war bislang Chef der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Als Chef des Humboldt Forums will er im Herbst einen Fahrplan für eine schrittweise Öffnung des Hauses vorlegen. Der erste Teilbereich soll im Herbst 2019 in Betrieb gehen, spätestens zwei Jahre später sollen dann alle Räume im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss genutzt werden.

