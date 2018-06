Dienstvilla: Steinmeier erinnert an jüdische Vorbesitzer

Berlin. Eine Gedenktafel erinnert jetzt an die jüdischen Vorbesitzer der Bundespräsidenten-Villa in Berlin. Hugo und Maria Heymann waren durch die Verfolgung der Nationalsozialisten um ihr Hab und Gut gebracht worden - und kosteten Hugo Heymann schließlich das Leben. Es sei ihm und seiner Frau ein tiefes Bedürfnis - und seinem Amt eine Verpflichtung - an das Ehepaar zu erinnern, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag zur Einweihung der Gedenktafel in seiner Dienstvilla in Berlin-Dahlem.

"Als Hugo und Maria Heymann diesen Ort verlassen mussten, wurde ihr Glück zerstört", heißt es in dem vorab verbreiteten Redemanuskript. Das Ehepaar hatte die Villa in der Pücklerstraße 14 acht Tage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 verkauft, nachdem sie von der bevorstehenden Verfolgung der Juden gewarnt worden waren. Neuer Eigentümer wurde der Potsdamer Zeitungsverleger und NS-Gefolgsmann Waldemar Gerber.

Heymann, ein Kunstperlen-Fabrikant, erhielt nicht einmal zwei Drittel seiner einst stattlichen Kosten von 150 000 Goldmark. Mit seiner Frau fand er Zuflucht in einer anderen Wohnung. Noch vor seiner geplanten Flucht vor den Nazis starb er 1938 mit 57 Jahren in Berlin - nach Angaben seiner Frau an den Misshandlungen, die er in Gestapo-Haft erlitten hatte. Die Tafel geht auf eine Initiative des Historikers Julien Reitzenstein zurück.

( dpa )