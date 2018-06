Bauernhöfe laden zur Landpartie: 100 000 Besucher erwartet

Potsdam. Raus aufs Land: Am kommenden Juni-Wochenende laden rund 250 Brandenburger Landwirte, Gärtnereien, Pensionen, Pferde- und Tierhöfe zwischen Elbe und Oder wieder zur Landpartie ein. Sie wollen die Landwirtschaft und das Leben abseits der Städte präsentieren. Es werde für die Produkte, aber auch die Regionen geworben, sagte Agrar- und Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Montag in Potsdam bei der Vorstellung des Programms an den beiden Tagen (9./10.6.). Eröffnet wird die Landpartie im Biohof zum Mühlenberg (Potsdam-Mittelmark). Bis zu 100 000 Besucher werden landesweit erwartet.

( dpa )