Brandenburger Gastgewerbe mit Umsatzsprung im ersten Quartal

Zwei Menschen stoßen in einer Kneipe mit Flaschen-Bier an.

Potsdam. Das Gastgewerbe in Brandenburg hat im ersten Quartal einen kräftigen Umsatzanstieg verbucht. Nominal kletterten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,9 Prozent, preisbereinigt lag das Plus noch bei 3,7 Prozent, wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Besonders die Beherbergungseinrichtungen legten mit nominal 10,0 Prozent stark zu, Restaurants, Gaststätten und Imbissstuben zählten 5,4 Prozent mehr Geld in der Kasse. Die Zahl der Vollbeschäftigten im Gastgewerbe stieg um 5,1 Prozent, die Zahl der Teilzahljobs reduzierte sich gleichzeitig um 0,2 Prozent.

( dpa )