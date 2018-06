Brandstifter zünden Transporter von Internetunternehmen an

Berlin. Unbekannte haben in Berlin-Pankow einen Transporter eines Internet-Unternehmens in Brand gesetzt. Dadurch wurde der Wagen in der Nacht zum Montag im vorderen Teil zerstört, wie die Polizei mitteilte. Bei einem weiteren Transporter derselben Firma misslang es den Tätern, ihn anzuzünden. Dies hätten weitere Ermittlungen ergeben, hieß es. Das brennende Auto in der Kissingenstraße/Ecke Karlstadter Straße löschte die Feuerwehr, nachdem eine Passantin das Feuer gemeldet hatte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

( dpa )