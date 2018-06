16-jährige steigt aus Tram und wird von Auto angefahren

Berlin. Eine 16-Jährige ist im Prenzlauer Berg von einem Auto angefahren worden, nachdem sie aus einer Straßenbahn der Linie M5 ausgestiegen war. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall an der Haltestelle Oderbruchstraße schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren aufgenommen, sagte eine Sprecherin am Montag. Solange eine Straßenbahn an einer Haltestelle steht, haben die ein- und aussteigenden Fußgänger Vorrang vor Fahrzeugen und Fahrrädern, die entweder sehr langsam fahren oder anhalten müssen.

( dpa )