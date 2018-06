Netanjahu kommt - Massive Verkehrsbehinderungen in Berlin

Berlin. Im Rahmen seiner Europa-Reise wird Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag Berlin besuchen. Am Nachmittag steht ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Programm. Wegen der sehr strengen Sicherheitsauflagen wird es am Montag Verkehrsbehinderungen auf den Straßen, auf dem Wasser und in der Luft geben. Bereits ab den Morgenstunden gibt es aufgrund des Staatsbesuches umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen. Besonders betroffen seien die Bereiche rund um den Flughafen Tegel und das Regierungsviertel, teilte die Polizei mit.

"Auch das Befahren der Spree in Höhe des Bundeskanzleramtes und des Humboldthafens wird nicht mehr möglich sein", sagte eine Polizeisprecherin. Drohnen-Piloten müssen aufpassen, da ein Flugbeschränkungsgebiet (ED-R Humboldt) in Berlin und dem nahen Umland eingerichtet wird. Alle Flüge, einschließlich Flugmodellen und unbemannter Luftfahrtsysteme, seien zwischen 12 und 24 Uhr untersagt, heißt es bei der Polizei. Die Polizei rät, sich genau zu informieren, da die Nichteinhaltung dieses Flugverbotes eine Straftat ist. Ausnahmen gelten für Rettungsflüge und die Flüge an den Berliner Flughäfen.

Höchste Sicherheitsstufe und viele Einschränkungen

Die Sicherheitsvorkehrungen für den israelischen Regierungschef sind mit denen für den amerikanischen Präsidenten zu vergleichen. Und die Berliner Polizei hüllt sich in Schweigen, wenn es um Details zu der Anzahl der Einsatzkräfte und der Streckenplanung geht. Es werde umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen geben, heißt es. Mehr als 1000 Polizisten werden im Einsatz sein. Der Besucher wird am Montagvormittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel landen. Normalerweise fahren die Wagenkolonnen der Staatsgäste unter Schutz über den Kurt-Schumacher-Damm, Jakob-Kaiser-Platz und Tegeler Weg, am Luisenplatz links auf die Otto-Suhr-Allee bis Ernst-Reuter-Platz und dann über den 17. Juni in das Regierungsviertel. Die Route wird aber erst kurzfristig festgelegt. Während der An- und Abfahrt Netanjahus wird jeglicher Verkehr auf der Strecke untersagt. Der Konvoi selbst wird von Hubschraubern in der Luft beschützt.

Am Nachmittag empfängt die Kanzlerin den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die bilateralen Beziehungen und die Lage in der Region. Nahezu zeitgleich wird es zwei Kundgebungen geben. Eine Protestkundgebung gegen den Besuch Netanjahus findet von 14 bis 16 Uhr an der Konrad-Adenauer-Straße im Regierungsviertel statt. Eine Privatperson hat die Versammlung mit 200 Teilnehmern bei der Polizei angemeldet. Eine pro-israelische Veranstaltung beginnt um 14 Uhr an der Otto-von-Bismarck-Allee. Bei der Polizei angemeldet sind 30 Teilnehmer.

Ob der israelische Spitzenpolitiker weitere Termine in Berlin wahrnimmt, ist nicht bekannt. Er wird aber noch am Abend nach Paris weiterreisen. Vor etwas mehr als zwei Jahren, im Februar 2016, stellte der Besuch Netanjahus die Sicherheitskräfte vor noch größere Herausforderungen. Er schlief eine Nacht im Hotel "Waldorf Astoria". Das Herz der City-West war für zwei Tage vom Rest der Stadt getrennt. Zwei Tage lang war einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte des öffentlichen Nahverkehrs, der Hardenbergplatz, gesperrt. Busse mussten umgeleitet werden, und auch der BVG-Betriebshof an der Hertz­allee blieb geschlossen.

