Ringen um die Millionen aus Brüssel

Das Europaparlament in Brüssel debattiert über den Etat nach 2020

Berlin. Ganz schlimm wird es wohl nicht kommen für Berlin und die anderen halbwegs oder sehr wohlhabenden Regionen der Europäischen Union. Befürchtungen, dass künftig nur noch die ganz armen Teile der EU mit Fördermillionen aus Brüssel planen können, sind nicht eingetreten. Denn um auch in den reicheren Zonen der um die Briten geschrumpften Union Bürgern den Vorteil der EU deutlich zu machen, werden auch in den sieben Jahren nach 2020 alle Regionen grundsätzlich in den Genuss der Strukturförderfonds kommen. Berlin erhält aus diesen Töpfen zwischen 2014 und 2020 insgesamt 850 Millionen Euro.

Mit diesem Zugeständnis an die 350 Vertreter im Ausschuss der Regionen (AdR) konnte der deutsche EU-Finanzkommissar Günther Oettinger die Skeptiker von der Basis schon beruhigen, ehe er in der vergangenen Woche im Ausschuss in Brüssel seinen Entwurf für den EU-Finanzrahmen für die sieben Jahre nach 2020 verteidigte. Dennoch gab es Kritik. "Das Ergebnis entspricht nicht unseren Erwartungen", sagte AdR-Präsident Karl-Heinz Lambertz, der die deutschsprachige Region Belgiens vertritt.

Beobachter in Brüssel halten diese Kritik jedoch eher für "Pflichtgejammere" über die Kürzungen zwischen sechs und zehn Prozent im Vergleich zum Zeitraum 2014 bis 2020. Denn auch der Sozialist Lambertz musste einräumen, dass es immer noch "substanziell" sei, wenn die EU wie von Oettinger vorgeschlagen künftig mehr als 29 Prozent ihres Geldes für die Regionalförderung ausgeben wolle. 373 Milliarden Euro, so viel wie bisher an die Regionen außer Großbritannien fließen, sollen in dem Zeitraum verteilt werden. "Gerade in vielen neuen Mitgliedstaaten sind ihre Projekte ein Erfolg", lobte Oettinger. Das bestätigte der Bürgermeister der ostpolnischen Stadt Białystok. Man habe 500 Millionen Euro ausgegeben und damit einen "Entwicklungssprung" gemacht, beschrieb der Kommunalpolitiker den Effekt der EU-Förderfonds.

Für den Kommissar, der einst CDU-Ministerpräsident in Baden-Württemberg war, ist der Finanzplan eine Quadratur des Kreises. Der Austritt des Nettozahlers Großbritannien reißt ein Milliardenloch in die EU-Kassen. Neue Aufgaben wie der gemeinsame Grenzschutz, die Migration oder die gemeinsame Verteidigung fordern zusätzliches Geld. Volksnahe Vorhaben wie das Austauschprogramm Erasmus will die Kommission verdoppeln, um noch mehr jungen Leuten die Vorteile Europas zu verdeutlichen.

Weil auch Forschung und Innovationen besser finanziert werden sollen und viele Nettozahler das Gesamtbudget der EU auf ein Prozent der Wirtschaftsleistung begrenzen wollen, müsse in anderen Bereichen maßvoll gekürzt werden, argumentierte Oettinger vor den Regionalvertretern. Der deutsche Kommissar will mehr von den Staaten, nämlich 1,13 Prozent, und setzt auch auf politischen Druck der Regionen auf ihre nationalen Regierungen. "Demokratische, starke Lobbyarbeit an der richtigen Stelle ist dringend geboten", sagte Oettinger.

Lederer hält Kürzungen in den Strukturfonds für kontraproduktiv

Berlin könnte daran mitwirken. Denn auch im Ressort des linken Europa-Senators Klaus Lederer haben sie sich über den neuen deutschen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gewundert, der in seiner Haushaltsrede ebenfalls die Ein-Prozent-Grenze befürwortet hatte.

Auch aus Lederers Sicht sind die Kürzungen in den Strukturfonds kontraproduktiv. Berlins Europa-Senator hält es auch für falsch, wie von der Kommission beabsichtigt die Auszahlung der Regionalförderung an rechtsstaatliches Verhalten der nationalen Regierungen zu koppeln, was als Schlag vor allem gegen Ungarn und Polen gemeint ist. "Die Leidtragenden der Kürzungen werden die Bürgerinnen und Bürger sein, die für das Fehlverhalten ihrer Regierung keine Verantwortung tragen", warnt der Linke-Politiker.

Wie Berlin aus dem Budgetpoker herauskommt, hängt im Wesentlichen an den konkreten Vergabekriterien, die die Kommission in einer Verordnung vorstellen will. Wahrscheinlich werden die Regionen künftig 60 Prozent der Kosten für EU-geförderte Projekte selbst bezahlen müssen anstatt bisher die Hälfte. Nicht mehr nur die Wirtschaftsleistung soll entscheidend sein für die Fördersummen.

Künftig sollen auch Kriterien wie Arbeitslosenquote, Jugendliche ohne Job, Betroffenheit vom Klimawandel und die Aufnahme von Migranten zählen. Für Berlin würde sich vor allem Letzteres positiv auszahlen, weil hier viele Flüchtlinge leben. Insofern rechnen sie in der Berliner Europa-Abteilung damit, in etwa im Rahmen der insgesamt geplanten Kürzungen der Strukturfonds herauszukommen. Von den bisher 850 Millionen Euro für sieben Jahre könnten so vielleicht 750 bis 800 Millionen übrig bleiben.

Profitieren könnte die Stadt jedoch von der Absicht aus Brüssel, die Forschung stärker zu fördern. "Damit könnte Berlin insgesamt zu den Gewinnern zählen", hoffen sie in Lederers Verwaltung. Zwischen 2007 und 2013 holten Berliner Forscher 600 Millionen Euro aus EU-Töpfen. Auch in der laufenden Periode rechnen die Experten mit der gleichen Größenordnung. Bis zum März 2018 hatten sie schon 300 Millionen eingeworben.

Mehr zum Thema:

Mehr Fördergeld für den Sport im Berliner Umland

Berlin gelingt in Brüssel ein politischer Durchbruch