Zehntausende fahren bei Berliner Rad-Demonstration mit

Zuschauer beobachten in Berlin die Radfahrer, die an der ADFC-Fahrrad-Sternfahrt teilnehmen.

Berlin. Zehntausende Fahrradfahrer haben in Berlin mit der traditionellen Sternfahrt zur Siegessäule ein Zeichen für umweltfreundlichen und sicheren Stadtverkehr gesetzt. In diesem Jahr stand die größte Fahrraddemonstration Deutschlands im Zeichen des Berliner Mobilitätsgesetzes, das noch vor der Sommerpause Ende Juni verabschiedet werden soll. Auf 19 Routen mit zwei für die Radler gesperrten Autobahnabschnitten führte die vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club organisierte Sternfahrt zu einem Umweltfestival am Brandenburger Tor. Im vergangenen Jahr nahmen laut Veranstalter rund 100 000 Menschen an der Sternfahrt teil.

( dpa )