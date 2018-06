Berlins kürzeste U-Bahn-Linie, die U55 im Regierungsviertel, ist von diesem Montag an für ein halbes Jahr gesperrt. Grund ist die geplante Verlängerung der Trasse vom Brandenburger Tor bis zum Alexanderplatz. Durch den U55-Schacht gelangt in den nächsten Monaten Baumaterial in die neuen U-Bahn-Tunnel Unter den Linden. Die U55 zwischen Brandenburger Tor und Hauptbahnhof war 2009 eröffnet worden. Ende 2020 sollen Fahrgäste durch den neuen U-Bahn-Tunnel bis Hönow fahren können.

( dpa )