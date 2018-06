SPD-Parteichef Michael Müller im Keller

Wer an diesem Sonnabend zur Berliner SPD wollte, musste tief in den Keller hinabsteigen. Ganz unten im "Andel's Berlin", einem Hotel an der Landsberger Allee in Lichtenberg, stellte sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller als SPD-Landesvorsitzender zur Wiederwahl. Ausgerechnet in einem Raum ohne Fenster, in düsterer Bunker-Atmosphäre. Als wäre die Stimmung in der Partei nicht ohnehin schon im Keller, so wie die Umfragewerte mit 18 Prozent.

Am Ende des Parteitags, der sich bis in den Abend hinzog, passte Müllers Seelenzustand wohl zum Raum, der ihn umgab. Sein Wahlergebnis war schlechter, als er offenbar erwartet hatte: Noch nicht einmal 65 Prozent der knapp 250 Delegierten schenkten Müller dieses Mal ihre Stimme. Vor zwei Jahren hatte er noch fast 82 Prozent erhalten.

Den Schock muss er erst einmal verdauen

Die ihm entgegengehaltenen Blumen nahm er nicht entgegen, kein Wort richtete er an die Delegierten. Den Schock muss Müller erst verdauen. Dabei hatte er durchaus mit einem Dämpfer gerechnet. Zu laut war die Kritik in den vergangenen Monaten geworden.

In seiner rund 45-minütigen Rede war der Berliner Regierungschef in die Offensive gegangen. "Ich habe gehört, heute muss ich mal einen Denkzettel bekommen", baute er vor und fragte eindringlich: "Ist es das, was wir am dringendsten brauchen?" Still war es, als er fortfuhr: "Ich bin gerne euer Vorsitzender, aber ich muss es nicht sein." Damit ließ er es nicht bewenden. "Wenn ihr glaubt, dass ich das Problem bin, dann sagt es", forderte er. Riesige roten SPD-Buchstaben leuchteten hinter ihm, wie als Mahnung, die Partei nicht komplett ins Chaos zu stürzen. Denn Nachfolger werden zwar so einige gehandelt, es gibt aber bei allen Gründe, weshalb sie es jetzt nicht werden sollten. Juso-Chef Kevin Kühnert ist zu jung, Franziska Giffey muss sich erst mal auf ihre große Aufgabe als Bundesfamilienministerin konzentrieren, Innensenator Andreas Geisel würde als SPD-Chef auch ein Risiko eingehen, kann in seinem Amt doch jeden Tag etwas passieren.

Müllers Enttäuschung war sichtbar

Man merkte Müller an, dass er von seiner Partei durchaus enttäuscht ist und nicht nur sie von ihm. Sein Vorschlag, ein solidarisches Grundeinkommen einzuführen, war zunächst gar nicht diskutiert worden, und nun lagen einige kritische Anträge dazu vor. "Ich habe nicht jeden Spiegelstrich ausformuliert, wie ihr es jetzt verlangt", sagte Müller. Es gehe ihm stattdessen erst einmal um das Anliegen, darüber zu streiten, wie Hartz IV ergänzt oder sogar ersetzt werden könnte. Das sei in der bundesweiten Debatte darüber auch verstanden worden. An dieser Stelle brach es aus ihm heraus: "Lasst uns damit aufhören, aus der Berliner SPD heraus zu sagen: Er erzählt Mist." Mit er meinte er sich.

Der Parteichef forderte zur Geschlossenheit auf: "Wir brauchen keine weiteren Briefe und keine weiteren Onlineplattformen." Wer Kritik äußern wolle, der könne dies jetzt hier auf dem Podium tun. Und die Kritik kam dann auch. Allerdings waren jeder Rednerin und jedem Redner nur zwei Minuten zugedacht. Weil es Protest gab, wurden drei Minuten daraus. "Ich werde dich nicht wählen können, denn du bist nicht die geeignete Person, diese Partei zu führen", sagte Ursula Fehling aus Weißensee nach Müllers Rede. Hans-Georg Lorenz aus Spandau forderte "ein Konzept, das auf der Grundlage einer schonungslosen Analyse einen Aufbruch verspricht". Die Juso-Chefin Annika Klose zeigte sich wie viele im Saal "irritiert" von der Rede. Sie warf Müller vor, parteiinterne Kritik zu Unrecht als unsolidarisch abzutun. "Die SPD ist doch kein Abnickverein, sondern eine Mitmachpartei", rief sie dem Parteichef zu.

Der sonst so versierte Parteitagsredner konnte die Stimmung nicht drehen. Die lange sicher geglaubte Mehrheit bröckelt weiter. Bei der Wahl der Beisitzer für den Landesvorstand ließ das Lager um Fraktionschef Raed Saleh auch noch Müllers Vertrauten und engen Berater Robert Drewnicki durchfallen und den Saleh-kritischen Spandauer Abgeordneten Daniel Buchholz. Dagegen wurde Mark Rackles in den Landesvorstand gewählt Er hatte allerdings nicht mehr als Müllers Stellvertreter kandidieren wollen – wegen dessen Führungsschwäche.

Mehr zum Thema:

Michael Müller mit nur 64,9 Prozent wiedergewählt

Müller auf SPD-Parteitag: Muss nicht euer Vorsitzender sein