DNA-Proben: Mehr Tatortspuren führen auch zu mehr Aufklärung

Die Berliner Polizei sammelt an Tatorten immer mehr DNA-Spuren. Das geht aus einer detaillierten Auswertung hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegt. Die Linke kritisiert die Sammelleidenschaft der Behörde und fordert eine Überprüfung der Praxis.

Grundsätzlich werden in Deutschland alle durch die Polizeien der Länder erhobenen und untersuchten DNA-Spuren und DNA-Personenprofile zentral in der vom Bundeskriminalamt (BKA) geführten DNA-Analysedatei erfasst. Mittlerweile reichten schon winzige Mengen Erbgut für eine DNA-Analyse aus. In der deutschlandweiten DNA-Analysedatei beim Kriminalamt in Wiesbaden liegen laut Polizei knapp 60.000 DNA-Muster von Tatorten und Personen aus Berlin vor. 2017 erzielten die Ermittler mehr als 1500 Treffer.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Aus einer umfangreichen Antwort auf eine schriftliche Anfrage des Linke-Abgeordneten Niklas Schrader listet die Senatsinnenverwaltung nun erstmals detailliert auf, bei welchen Delikten die meisten Spuren gesichert werden. Demnach war im Jahr 2017 mit 14.578 gesicherten DNA-Spuren die Direktion 1, zuständig für die Bezirke Reinickendorf und Pankow, klarer Spitzenreiter vor dem Landeskriminalamt (10.533 Spuren) und der Direktion Einsatz (10.130 Spuren). Überraschend ist die Verteilung auf die einzelnen Deliktfelder. So wurden etwa in der Direktion 1 im kompletten Jahr 2017 nur bei 137 Körperverletzungen DNA-Spuren sichergestellt, aber bei 7382 Diebstählen. Dieses Bild setzt sich auch in den anderen Direktionen fort.

Innenexperte Schrader fordert eine Überprüfung der bisherigen Praxis der Polizei. "Die Zahlen lassen Zweifel aufkommen, ob die immer weiter steigenden Zahlen von DNA-Proben in einem angemessenen Verhältnis zu Ermittlungsergebnissen stehen", sagte Schrader der Berliner Morgenpost. Offenbar würden viele Proben nicht weiter untersucht oder verwendet. "Auch wird ein großer Teil der Proben nicht zur Ermittlung von besonders schweren Straftaten, sondern im Bereich Diebstahl entnommen", so Schrader weiter. Der Linke-Politiker fordert, dass die Praxis im Hinblick auf ihre Verhältnismäßigkeit und Wirksamkeit evaluiert wird. "Dann hätten wir auch ein klareres Bild darüber, ob die Untersuchungskapazitäten ausreichen", so Schrader. Die Anfragen beim DNA-Labor des Kriminaltechnischen Instituts (KTI) der Berliner Polizei steigen seit Jahren rasant an.

Neben DNA-Spuren, die an Tatorten gesichert werden, hat die Polizei auch die Möglichkeit, Personenproben zu entnehmen. Das passiert durch die Entnahme von Blut der Verdächtigen. Auch diese Zahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen: von 2028 Entnahmen im Jahr 2011 auf 3564 Entnahmen und Speicherungen in der zentralen BKA-Datenbank im vergangenen Jahr. In den vergangenen Jahren hat sich die Technik zur DNA-Analyse rasant verbessert. 50 bis 100 Zellen reichen dafür aus. Die Spurensammler finden die DNA auf Trinkgläsern, Bettlaken und an Toten. Anschließend werden die Spuren im Labor beim LKA ausgewertet. Die DNA-Analytik ist laut Polizei in der Aufklärung von Straftaten ein "entscheidendes Hilfsmittel".

DNA-Profile sind ein wichtiges Beweismittel

Eine wesentliche Rolle spielte sie beispielsweise im Mordfall des vermissten Mohamed. Der Flüchtlingsjunge wurde im Oktober 2015 sexuell missbraucht und brutal erdrosselt. Anhand der DNA-Spuren an der Kinderleiche und weiteren Gegenständen konnte der Tatablauf genau rekonstruiert werden. Das DNA-Profil diente damals im Strafverfahren als wichtiges Beweismittel, um den Täter schuldig zu sprechen. Auch bei einem Raubmord in Neukölln, wo eine Rentnerin im Keller eines Wohnhauses umgebracht worden war, hinterließ der Mörder Spuren. Diese lieferten dann einen Treffer in der Datenbank und führten die Ermittler so zu dem Gesuchten.

