Gewitter sorgen für weitere Verzögerungen an Flughäfen

An der Schlichtallee in Rummelsburg stand die Bahnunterführung unter Wasser.

An der Friedlander Straße in Adlershof knickte ein Baum um.

An den Berliner Flughäfen kam es zu Verspätungen und Ausfällen. In Schönefeld drang Wasser in ein Terminal ein.

An der Sonnenallee in Neukölln standen die Autos unter einer Brücke zentimeterhoch im Wasser.

Ein Gewitter ist am Freitag über Berlin gezogen. Betroffen war vor allem der Südosten, wie hier in Neukölln.

Gewitter behindern auch am Sonnabend den Flugverkehr in Berlin. Zeitweise ging in der Luft wie am Boden nichts mehr voran.

Berlin. Mehrere Gewitter haben zum Wochenende den Berliner Luftverkehr durcheinandergebracht. Am Sonnabendmittag wurde in Schönefeld erneut vorübergehend die Abfertigung eingestellt. Ein Be- und Entladen war aus Sicherheitsgründen nicht möglich, deswegen kam es zu Verzögerungen, wie es auf der Webseite der Betreiber und auf Twitter hieß. Laut einem Sprecher konnte der Betrieb nach einer knappen Stunde wieder aufgenommen werden. Es sei bei Verspätungen geblieben.

Passagierhinweis: Bitte beachtet, dass es am Flughafen Schönefeld weiter zu witterungsbedingten Störungen kommen kann. #SXF pic.twitter.com/UgdzYHrIN1 — Berlin Airport Service (@berlinairport) June 2, 2018

Erst am Freitagabend war auf beiden Berliner Flughäfen - Schönefeld und Tegel - wegen starken Unwetters zeitweise die Abfertigung von Maschinen unterbrochen worden. Fast 70 Flüge fielen nach Angaben des Sprechers aus, 250 Verbindungen verspäteten sich. Passagiere, die während des Unwetters bereits in Flugzeugen saßen, mussten dort ausharren, bis der Betrieb wieder aufgenommen wurde. In Tegel waren wegen des Rückstaus am Ende auch 63 Nachtflüge nötig.

Gefahren bei Gewitter: Davor sollte man sich schützen Ist es im Auto bei Gewitter sicher? Darf ich noch schnell auf dem Fahrrad nach Hause fahren? Und werde ich mit Handy in der Hand eher vom Blitz getroffen? Wir klären die wichtigsten Fragen. Gefahren bei Gewitter: Davor sollte man sich schützen

Am Sonnabendmorgen lief der Flugbetrieb sowohl in Tegel wie auch in Schönefeld zunächst normal an. Der Flughafensprecher sagte jedoch, dass Maschinen vereinzelt etwas voller sein könnten, wenn die Fluggesellschaften versuchen, Passagiere von am Vortag ausgefallenen Verbindungen umzubuchen.

Die Berliner Feuerwehr hatte wegen des Gewitters mit Starkregen am Freitag nur etwa mehr Einsätze als sonst. In Rudow mussten einige Keller leergepumpt werden, wie ein Sprecher sagte.

( dpa/mim )