Michael Müller mit nur 64,9 Prozent wiedergewählt

Berlin. Kein guter Tag für Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller: Auf einem SPD-Landesparteitag in Lichtenberg wurde Müller am Sonnabend nur mit 64,9 Prozent in seinem Amt als SPD-Landesvorsitzender bestätigt. 2016 hatte die Zustimmung noch bei 81,7 Prozent gelegen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht, trotz teilweise massiver Kritik am wenig erfolgreichen Führungsstil des Berliner SPD-Vorsitzenden in den vergangenen Monaten.

Vor der Wahl stellte der schon länger angeschlagene SPD-Chef Müller die Vertrauensfrage: "Wenn ihr glaubt, dass ich das Problem bin, dann sagt es. Ich bin gerne euer Vorsitzender, aber ich muss es nicht sein", wandte sich Müller an die knapp 250 Delegierten. Er forderte die Sozialdemokraten zu Geschlossenheit auf, mahnte aber auch Unterstützung für sich an. In offenen Briefen hatten Abgeordnete den Parteichef und den Zustand der SPD zuletzt mehrfach scharf kritisiert. So verlangte kurz vor dem Parteitag selbst Müllers früherer Senatskanzleichef Björn Böhning in einem Zukunftspapier, das er mit sechs weiteren Sozialdemokraten verfasst hatte, es müsse wieder klar werden, wofür die SPD stehe.

In seiner Rede versuchte Müller seinen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Er betonte: "Die Menschen erwarten Klarheit und Orientierung – vom Regierenden Bürgermeister und von der SPD." Die Sozialdemokraten müssten ihre Positionen etwa zur Wohnungspolitik oder Videoüberwachung offensiver vertreten. Nur so könne die SPD Vertrauen zurückgewinnen, sagte der Parteichef. "Die Leute erwarten, dass wir Antworten geben und nicht sagen, wie es nicht geht", so Müller. Die Berliner müssten sich auf ihre Verwaltung und den Service verlassen können. "Es ist auch ein soziales Thema, dass die Leute rechtzeitig Unterstützung bekommen", betonte Müller. Für manche sei es sogar eine existenzielle Frage.

Schlechteste Werte aller Länderregierungen

Der Regierende Bürgermeister verteidigte die rot-rot-grüne Koalition, obwohl sie in den Umfragen die schlechtesten Werte aller Länderregierungen in Deutschland hat. "Wir haben eine sehr vertrauensvolle, gute, tragfähige Koalition, die wichtige Dinge für die Stadt und auch weit darüber hinaus durch Bundesratsinitiativen angestoßen hat", sagte Müller. "Ich fühle mich pudelwohl." Berlin zeige, dass es auch jenseits der CDU Mehrheiten für Koalitionen gibt. Aber es gebe auch Unterschiede, schließlich sei Rot-Rot-Grün nicht eine Partei.

Juso-Bundeschef Kevin Kühnert appellierte auf dem Parteitag, sich engagiert für einen Erfolg der Koalition in Berlin einzusetzen. "Fährt das Projekt R2G an die Wand, haben wir in einer Stadt, in der es Zweier-Regierungen nicht mehr gibt, eine Situation, in der Kenia oder Jamaika regiert. Und dann gute Nacht, Marie", warnte Kühnert die Delegierten des Parteitages. Auch die Vorsitzende der Berliner Jusos, Annika Klose, zeigte sich "irritiert" von der Rede Müllers. "Ihr müsst auch damit umgehen können, wenn es mal Kritik gibt", rief sie in Richtung der Parteiführung. Geschlossenheit dürfe nicht heißen, parteiinterne Kritik als unsolidarisch abzutun.

Noch stärker bergab als im Bund

Unter Müller war es für die Berliner SPD noch stärker bergab gegangen als im Bund: Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016 und zum Bundestag 2017 erreichte die Partei in der Hauptstadt einen historischen Tiefstand. Derzeit würden nur noch 18 Prozent der stimmberechtigten Berliner die Sozialdemokraten wählen. Stärkste Partei ist die Linke, die wie die Grünen seit Ende 2016 am Dreier-Regierungsbündnis beteiligt ist. Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin und ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin, mahnte: "Hört auf zu jammern." Die SPD müsse stattdessen positive Botschaften nach draußen tragen, appellierte sie an die Delegierten. Giffey war im Vorfeld auch als mögliche neue SPD-Landeschefin ins Gespräch gebracht worden, trat aber nicht an.

Als Müllers Stellvertreter wurden am Sonnabend auf dem Parteitag Innensenator Andreas Geisel (78,5 Prozent) und die Abgeordnete Iris Spranger (52,8 Prozent) bestätigt. Neue stellvertretende Parteichefs sind der frühere Juso-Bundesvize Julian Zado (61,4 Prozent) und die Abgeordnete Ina Czyborra (72,8 Prozent). Beide wurden vom linken Parteiflügel nominiert. Vor allem das sehr gute Ergebnis für Innensenator Geisel wurde in der Partei aufmerksam registriert, gilt Geisel doch als möglicher neuer starker Mann in der Berliner SPD.

