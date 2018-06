Marie-Louise Timcke setzte sich in der Kategorie "Young Data Journalist of the Year" durch

Berlin. Große Ehre für die Leiterin des Interaktiv-Teams der Berliner Morgenpost: Marie-Louise Timcke (25), die seit April die Daten-Journalismus-Einheit führt, ist am Donnerstag in Lissabon mit dem "Data Journalism Award" ausgezeichnet worden. Timcke setzte sich in der Kategorie "Young data journalist of the year" gegen fünf Konkurrenten durch.

Der Preis ist in diesem Jahr erstmals verliehen worden und zeichnet außergewöhnliche Leistungen in zwölf Kategorien aus.

( BM )