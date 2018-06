Unwetter über Berlin: Dutzende gestrichene Flüge

Berlin. Wegen starken Unwetters sind am Freitagabend in Berlin fast 70 Flüge gestrichen worden. In Tegel fielen 50 Verbindungen aus, in Schönefeld 16, wie ein Flughafensprecher sagte. Auf dem Flughafen Tegel wurde die Abfertigung um 19.45 Uhr zunächst eingestellt. Erst ab 21.15 Uhr konnte wieder gestartet, ab 21.45 Uhr dann auch wieder gelandet werden. 200 Maschinen waren verspätet. Wegen des Rückstaus waren am Ende auch 63 Nachtflüge nötig.

In Schönefeld traten die Probleme bereits früher auf. Zwischen 17.45 und etwa 20.00 Uhr wurden keine Maschinen abgefertigt. Es kam neben den Ausfällen zu 50 verspäteten Verbindungen.

Maschinen, die bereits Passagiere und Gepäck aufgenommen hatten oder kurz vor dem Unwetter gelandet waren, mussten auf beiden Flughäfen warten, bis der Betrieb wieder aufgenommen wurde.

Am Samstagmorgen lief der Flugbetrieb sowohl in Tegel wie auch in Schönefeld normal an. Maschinen könnten aber vereinzelt etwas voller werden, wenn die Fluggesellschaften versuchen, Passagiere von ausgefallenen Verbindungen umzubuchen, sagte der Flughafensprecher.

Die Berliner Feuerwehr hatte wegen der Gewitter und dem Starkregen nur ein leicht erhöhtes Einsatzaufkommen. In Rudow mussten einige Keller leergepumpt werden, wie ein Sprecher sagte.

( dpa )