Freie Fahrt für Radfahrer - Große Sternfahrt durch Berlin

Die Siegessäule ist am Sonntag das Ziel von Tausenden Radfahrern, die an der Sternfahrt teilnehmen

Berlin. Der Fahrradclub ADFC hat für Sonntag in Berlin zur traditionellen Raddemonstration "Sternfahrt" aufgerufen. Erwartet werden mehrere Zehntausend Radfahrer. Sie demonstrieren dafür, dass das Berliner Mobilitätsgesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet wird.

Und wo sich Radfahrer sonst in teils waghalsigen Aktionen an Autos vorbeischlängeln müssen, haben sie am Sonntag freie Fahrt. Aus allen Himmelsrichtungen kommend, können sie auf 18 Strecken plus einer Kinderroute durch Brandenburg und Berlin zum Großen Stern im Tiergarten fahren. Die ersten Radfahrer starten schon um 6.45 Uhr in Frankfurt (Oder).

Noch härter trifft es allerdings die Langstreckenfahrer aus dem polnischen Szczecin (Stettin): Die beginnen ihre Fahrt Richtung Berlin noch am Sonnabend um 21.30 Uhr beziehungsweise 23 Uhr. Die ersten Startzeiten in Berlin sind ab 9 Uhr. Die Raddemo endet schließlich um 14 Uhr am Großen Stern. Danach radeln aber viele Fahrer noch weiter zum Umweltfestival am Brandenburger Tor.

Staus und verspätete Busse werden erwartet

Das bedeutet aber gleichzeitig: Wer am Sonntag nicht mit dem Rad unterwegs ist, muss sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Insbesondere dann, wenn gegen 11 Uhr die verschiedenen Gruppen die Innenstadtbezirke erreichen, wird es zu Staus kommen.

Für den Autoverkehr komplett gesperrt sein werden zwischen 11 und 15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen die A 100 zwischen Buschkrugallee und Alboinstraße sowie die A 115 (Avus) zwischen Zehlendorf und Funkturm. Der Verkehr wird über Stadtstraßen abgeleitet.

Außerdem wird die Straße des 17. Juni ab 5 Uhr morgens bis etwa Mitternacht zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor gesperrt. Auch die Ebertstraße zwischen Behren-straße und Scheidemannstraße sowie die Yitzhak-Rabin-Straße zwischen Scheidemannstraße und Straße des 17. Juni bleiben für Autos gesperrt.

Und auch die BVG warnt: Busse, die die Straßen der Sternfahrt kreuzen, können sich verspäten. Betroffen sind insgesamt 27 Buslinien. BVG-Pressesprecher Markus Falkner sagt: "Wer am Sonntag ohne Wartezeiten in die Innenstadt möchte, dem empfehlen wir, vor allem U-Bahnen und S-Bahnen zu nutzen."

Mit dem Mobilitätsgesetz will Berlin unter anderem die Bedingungen für Radfahrer erheblich verbessern, zum Beispiel durch 100 Kilometer neue Radwege und Tausende Fahrradstellplätze. Momentan haben zwar alle Koalitionsfaktionen die Zusage gegeben, das Gesetz am 28. Juni zu verabschieden, erklärt ADFC-Pressesprecher Nikolas Linck. "Allerdings gab es schon so viele Verzögerungen, dass wir erst daran glauben, wenn es soweit ist."

