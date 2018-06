BSR reinigt Parks auch am Wochenende

Saubere Wiese: Lukas (20) und Antonia (19) genießen die Sonne im Park am Lietzensee in Charlottenburg, der seit Freitag von der BSR gereinigt wird

Seit dem 1. Juni sind die Mitarbeiter in Orange in insgesamt 46 Grünanlagen der Stadt unterwegs. 900 neue Mülleimer wurden installiert.

Ob Greenwichpromenade in Reinickendorf oder Paul-Ernst-Park am Südufer des Schlachtensees – beide Ausflugsorte hatten jahrelang ein riesiges Problem mit dem Müll. Seit 2016 gehören sie zu den zwölf Grünflächen, die von der Berliner Stadtreinigung (BSR) gereinigt werden. Seitdem gibt es kaum noch Klagen aus den Bezirken. Jetzt hat die BSR 34 weitere Parks übernommen. Am Freitag startete das Projekt. Damit sind es insgesamt 46 Parks und Grünflächen sowie drei Forstgebiete (Forstgebiet Teufelssee, Eichkamp und Dachsberg mit Nordufer Schlachtensee, Krumme Lanke und Grunewaldsee), in denen die Männer und Frauen in Orange Müll von den Wiesen sammeln, Abfalleimer leeren, Scherben zusammenfegen.

In der Regel sind die Mitarbeiter im Sommer täglich in den Parks, das gilt nach BSR-Angaben auch an Wochenenden und Feiertagen. Allerdings erfolge die Reinigung "bedarfsgerecht", abhängig vom Wetter, der Zahl der Parkbesucher und dem Abfallaufkommen, betont BSR-Sprecher Sebastian Harnisch. Es kann vorkommen, dass nach einem kalten, verregneten Abend am nächsten Morgen in einzelnen Anlagen keine Reinigungskräfte unterwegs sind. In der kühlen Jahreszeit müssen die Grünanlagen ohnehin seltener gereinigt werden.

"Größtmögliche Flexibilität" strebe die BSR an, erläutert der Sprecher. Stelle beispielsweise der Einsatzleiter bei seiner Parkinspektion am Morgen fest, dass viel Arbeit anfällt, könne er die Zahl der Einsatzkräfte kurzfristig erhöhen. 15 Regionalstellen hat die Stadtreinigung in Berlin, "das heißt, wir sind überall nah dran und können schnell reagieren", sagt Sprecher Harnisch.

Parks werden einmal täglich von der Frühschicht gereinigt

In der Regel ist laut BSR die Frühschicht für die Parks zuständig. Bisher habe es nur im Spreebogenpark eine zusätzliche Reinigung gegeben, künftig solle das auch im Lustgarten, den die BSR neu übernimmt, der Fall sein. Dort kommt dann später am Tag noch einmal ein Reinigungsteam vorbei. Die übrigen Parks werden nur einmal täglich gereinigt, auch wenn sie dafür bekannt sind, dass hier besonders viel Müll liegen bleibt, wie beispielsweise der Görlitzer Park. Die BSR geht davon aus, dass unter den neu hinzugekommenen Parks ebenfalls einige besonders verschmutzte Anlagen sind — allen voran der Monbijoupark in Mitte.

Mit viel Müll rechnen die Einsatzplaner außerdem im Schlesischen Busch in Treptow-Köpenick — der Park liegt gleich neben dem Görlitzer Park auf der anderen Seite des Landwehrkanals. Und auch im Charlottenburger Lietzenseepark lassen die Besucher viel Müll liegen, den künftig die BSR-Mitarbeiter entsorgen müssen. Um den Partygästen im Park das Aufräumen zu erleichtern, gibt es überall in den Parks Papierkörbe – insgesamt 23.000 davon hängen in der ganzen Stadt. Im Zuge des Projekts Parkreinigung wurden 900 neue Mülleimer installiert, die teils die alten Papierkörbe ersetzen. Gute Erfahrungen habe man auch mit den neuen 240-Liter-Mülleimern im Görlitzer Park gemacht, berichtet der BSR-Sprecher. In diese grünen Tonnen passt mehr Müll als in die orangefarbenen Papierkörbe, außerdem können Einwegverpackungen entsorgt werden.

Wie viele Pizzakartons, Getränkebecher und Sushiverpackungen in den Parks liegen bleiben, erfasst die BSR nicht gesondert. Aber dass das Müllaufkommen durch Einwegverpackungen stark zugenommen habe, stellten die Mitarbeiter immer wieder fest, sagt der BSR-Sprecher. Auch eine im April vorgelegte Studie des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU) belegt zunehmendes "Littering" (Vermüllen) durch Einwegverpackungen. Der Lieferservice Deliveroo bestätigte kürzlich, dass sich besonders die Berliner ihr Essen gern in die Parks liefern lassen. Weniger gern nehmen sie ihren Müll anschließend mit.

Umweltorganisationen fordern Pfandsysteme

Umweltorganisationen setzen sich deshalb schon lange für Pfandsysteme ein – die Deutsche Umwelthilfe (DHU) fordert etwa eine Abgabe von 20 Cent auf Einweg-Kaffeebecher. Auch für To-Go-Verpackungen müsse es ein Pfandsystem geben, sagt Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft bei der DHU. Noch würden die Verpackungen besonders oft in der Umwelt entsorgt. Dort liegen sie neben Kronkorken, Feuchttüchern und Einweggrills.

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft hat das Budget für das Pilotprojekt Parkreinigung verdoppelt, dieses und nächstes Jahr investiert der Senat 9,8 Millionen Euro für die Parkreinigung, teilt die Behörde auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. Hierfür seien 100 neue Mitarbeiter bei der BSR eingestellt worden. "Parks bieten nur dann Erholung und mehr Lebensqualität, wenn sie sauber sind. Gemeinsam mit den Bezirken haben wir den Schwerpunkt auf Plätze gelegt, welche touristisch stark beansprucht werden. Das entlastet die Nachbarschaft und trägt zudem zur Akzeptanz für den Tourismus bei", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop.

