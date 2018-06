Flughafen empfiehlt: Bis zu drei Stunden früher zum Flieger

Berlin. Wer in Tegel oder Schönefeld einen Flug erwischen muss, sollte viel Zeit einplanen. Wegen der weiter steigender Zahl von Reisenden, sollten Passagiere zwei bis drei Stunden vor dem Abflug am Flughafen sein, empfahlen die Betreiber am Freitag. Das gelte insbesondere zu Beginn der Sommerferien. Die Lücke, die die Insolvenz der Air Berlin in den Flugplan gerissen hat, ist demnach geschlossen. Mit dem Start von Laudamotion am Freitag in Tegel sei der Flugverkehr wieder auf dem Niveau des vergangenen Sommers angekommen. Zuletzt hatte Eurowings die Passagiere vor langen Wartezeiten in Tegel gewarnt.

( dpa )