Netanjahu-Besuch: Massive Verkehrsbehinderungen in Berlin

Autofahrer müssen am Montag mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund ist der Besuch von Israels Ministerpräsident Netanjahu.

Berlin. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu besucht am kommenden Montag Berlin. Geplant ist im Zuge seiner Europa-Reise ein Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Wegen des Staatsbesuches wird es bereits ab den Morgenstunden in Berlin zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen kommen. Besonders betroffen sind die Bereiche rund um den Flughafen Tegel und das Regierungsviertel. Auch das Befahren der Spree in Höhe des Bundeskanzleramtes und des Humboldthafens wird nicht möglich sein.

Neben diesen Einschränkungen ist auch der Luftraum betroffen, da ein Flugbeschränkungsgebiet in Berlin und dem nahen Umland eingerichtet wird. In diesem Gebiet sind alle Flüge, einschließlich des Betriebes von Flugmodellen und Drohnen, untersagt. Die Polizei rät Reisenden, deren Flug am Montag stattfindet, sich über eventuelle Änderungen zu informieren.

