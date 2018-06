Mutmaßlicher Apotheken-Räuber festgenommen

Berlin. Nach mehreren Überfällen auf Apotheken in Berlin-Neukölln hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 51-Jährige soll in den vergangenen Monaten eine Apotheke in der Karl-Marx-Straße sowie dreimal eine Apotheke in der Fritz-Reuter-Allee in Britz bewaffnet überfallen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Eines der Opfer machte den Mann mithilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera ausfindig und meldete dies am Donnerstag der Polizei. Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung des Verdächtigen im Joachim-Gottschalk-Weg in Gropiusstadt. Sie fanden eine Schreckschusswaffe und Kleidung, die mutmaßlich bei den Taten getragen worden war. Der Mann wurde festgenommen und sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

( dpa )