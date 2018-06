Mann fragt Polizisten nach dem Weg und landet in Gewahrsam

Berlin. Die Falschen gefragt: Ein per Haftbefehl gesuchter und augenscheinlich von Drogen berauschter Mann hat sich am Berliner Ostbahnhof ausgerechnet bei Polizisten nach dem Weg erkundigt. Am Donnerstag fragte er die Beamten nach dem Regionalbahnsteig, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den 33-Jährigen und fanden heraus, dass er seit Februar nach einer Verurteilung wegen Erschleichens von Leistungen per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann versuchte noch zu flüchten, wurde aber überwältigt und festgenommen.

Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten Drogen bei ihm. Weil er seine Geldstrafe von 1500 Euro nicht begleichen konnte, kam er zunächst in das Zentralgewahrsam der Berliner Polizei.

( dpa )