Wetter-Bilanz: Heißester Mai seit 110 Jahren

Berlin hat seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1908 noch nie einen so heißen Mai erlebt. "Wir haben die älteste Messstelle der Stadt", sagt Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität Berlin. "Aber auf 17,6 Grad im Durchschnitt hat es bisher noch kein Mai gebracht. Normal sind 13,4 Grad." Auch bei den Sonnenstunden habe der Wonnemonat das bisherige Rekordjahr 1989 getoppt. Damals zeigte sich die Sonne insgesamt 336 Stunden lang, nun waren es 357. "Normal sind 221 Stunden", ergänzt Dümmel.

Der Mai brachte es in der Hauptstadt nach den Messungen an der FU auf 14 Sommertage über 25 Grad. Normal seien lediglich drei solcher Tage, sagt Dümmel. Auch vier heiße Tage über 30 Grad waren schon dabei. "Normal ist schlicht gar keiner", ergänzt er. Und an 24 Tagen kletterte das Thermometer auf um die 20 Grad - doppelt so häufig wie sonst üblich im Mai. Nur die Rekord-Höchsttemperatur in 110 Jahren verfehlte der diesjährige Wonnemonat mit 32,4 Grad knapp. 2005 gab es nach der FU-Statistik einen Maitag mit 33,3 Grad.

