Berlin-Podcast: Stinki-Mitfahrer und andere Späti-Storys

31 Grad und es wird noch heißer! Denn Emina und Sebastian sind am Start - dieses Mal mit einer ganz besonderen Folge. Raus aus der Redaktion am Kudamm, ab auf Balkonien in Berlin-Mitte. Noch kurz Würstchen auf den Grill geschmissen und dem Stamm-Späti einen Besuch abgestattet, schon ist die Folge im Kasten. So macht Arbeit wirklich Spaß!

Diese Woche sprachen Emina und Sebastian über den Berliner Asyl-Skandal und die Demo "AfD wegbassen" am vergangenen Sonntag. Außerdem philosophierten die Moderatoren über Namen - und wie diese den Charakter der Menschen prägen. Eine Lucy ist eben keine Elisabeth. Und Fritzi kein Adrian-Leonard. Klingt unlogisch. Ist auch so. Ist aber auch schon fast philosophisch. Nomen est eben omen. In diesem Sinne sagen "Molle und Korn": Zum Wohl!

"Molle und Korn" - Folge #29: Hört rein, habt Spaß und hinterlasst Feedback - entweder unter der Folge oder auf unserer Facebookseite: https://www.facebook.com/molleundkornpodcast/

Emina und Sebastian / Molle und Korn

Foto: Reto Klar

