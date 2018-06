Minister mahnt faire Beziehungen auf Milchmarkt an

Potsdam. Ein gut funktionierender Milchmarkt erfordert aus Sicht von Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) transparente und faire Lieferbeziehungen zwischen Milcherzeugern und Molkereien. Eine erneute Milchquote lehne er ab, betonte Vogelsänger am Freitag in einer Mitteilung anlässlich des Tages der Milch. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass der Milchpreis über die in der EU erzeugte Menge nicht zu steuern sei. Auch die finanziellen Mittel zur Unterstützung der Milchbauern seien begrenzt und könnten nicht dauerhaft eingesetzt werden. In den Betrieben müssten hingegen Effizienz und Wertschöpfung erhöht werden.

Die Agrarminister der Länder setzen sich nach den Angaben für die Stärkung der Milchbauern in der Lieferkette ein. Wichtig sei eine Verordnung der Bundesregierung, wonach jeder Lieferant einen Anspruch auf einen Vertrag mit Festlegungen zu Mengen, Preisen und Lieferkonditionen habe, betonte der Minister.

Aus den EU-Ländern kommt nach den Angaben rund ein Viertel der Weltmilchmenge. Deutschland erzeugt rund ein Fünftel davon (Stand 2016). Brandenburg liefert etwa vier Prozent der deutschen Milch, 2017 waren es rund 1,24 Millionen Tonnen.

( dpa )