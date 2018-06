Der Platzregen am Kudamm am Mittwoch und die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes für Freitag

Ab 12 Uhr könnte es richtig nass werden in Berlin: Der DWD rechnet örtlich mit schweren Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Wetter in Berlin

Wetter in Berlin Wetterdienst: Erhöhte Unwettergefahr in Berlin ab Mittag

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den heutigen Freitag eine erhöhte Unwettergefahr voraus. Die DWD-Experten schreiben in ihrer "Vorabinformation Unwetter" von lokal schweren Gewittern mit heftigem Starkregen von bis zu 40 Liter pro Quadratmeter und Stunde, Hagel mit einem Durchmesser um die drei Zentimeter und Sturmböen von bis zu 85 km/h. Die Unwettergefahr bestehe ab 12 Uhr.

"Punktuell kann es durch langsame Verlagerung der Gewitter zu Regenmengen bis 60 l/qm oder mehr in kurzer Zeit oder wenigen Stunden kommen", heißt es weiter. In der Nacht zu Sonnabend lasse die Gewittertätigkeit dann wieder nach. "Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit", heißt es in der Mitteilung.

Am Sonnabend sollen die Temperaturen dann deutlich sinken. Maximal werden noch 25 Grad erreicht. Dabei kann es immer wieder zu Niederschlägen kommen. Ab Sonntag lässt sich die Sonne laut Wetterbericht wieder öfter blicken. Die ganz große Hitze ist dann aber vorbei, die Temperaturen steigen maximal noch auf 27 Grad.

Eine ähnliche Information hatte der DWD am Mittwoch für Berlin herausgegeben. Tatsächlich sorgte ein heftiges Gewitter vor allem in der City West für starke Regenfälle und Hagel - allerdings rund zweieinhalb Stunden später als erwartet. In vielen östlichen Bezirken blieb es sogar komplett trocken.

Auch in anderen Teilen Deutschlands kommt das Wetter nicht zur Ruhe. In der Nacht zum Freitag hatten Gewitter unter anderem im Saarland und Rheinland-Pfalz gewütet und Straßen und Keller unter Wasser gesetzt. In Baden-Württemberg war vor allem der Norden des Bundeslandes betroffen.

Mehr zum Thema:

Das sind die Schattenseiten des Sommerwetters in Berlin

Neun von 26 Berliner Sommerbädern sind noch geschlossen

Hitze über Berlin entlädt sich in Gewitter

( BM )