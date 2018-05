Polizei twittert wieder 24 Stunden lang aus Einsatzzentrale

Berlin. Die Berliner Polizei twittert heute wieder für 24 Stunden live aus der Einsatzzentrale. Aus Notrufen, zu denen die Beamten fahren, sollen mehr als 1000 Tweets entstehen. Die Twitter-Aktion läuft schon zum fünften Mal

Interessierte können die Einsätze der Polizei auch über den Internetkanal Snapchat sowie den ganz neuen Instagram-Account verfolgen. Mit Bildern aus dem Arbeitsalltag will die Behörde nach eigenen Angaben so neue Nutzergruppen erschließen und ein frisches Instrument im Wettbewerb um geeigneten Nachwuchs etablieren. Am Freitag beginnt auch eine neue Bewerbungsfrist.

Eingestellt werden im März und April 2019 voraussichtlich rund 600 neue Polizei-Auszubildende.

( dpa )