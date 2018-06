Sie kühlen sich ab: Jannik und seine Schwester Lara planschen in dem Brunnen vor dem Kanzleramt in Mitte

Mehr Verkehrsunfälle, höchste Waldbrandgefahr, Früchte im Hitzeschock: Über die Folgen der hohen Temperaturen in Berlin.

30 Grad Das sind die Schattenseiten des Sommerwetters in Berlin

Berlin. Hochsommer im Mai – und die Aussichten für Anfang Juni sind ganz ähnlich – weiterhin heiß und überwiegend trocken. Die frühe Hitze und die große Trockenheit sind für die, die frei haben und den Tag am See verbringen können, ein Genuss. Für manch anderen aber bedeutet die extreme Wetterlage Stress. Für ältere Menschen genauso wie für Babys und für all diejenigen, die draußen schwere Arbeiten verrichten müssen. Auswirkungen haben die hohen Temperaturen auch im Straßenverkehr, bei der Feuerwehr und im Garten. Die Berliner Morgenpost gibt einen Überblick.

Im Auto Hitze sorgt für eine hitzige Stimmung im Straßenverkehr. Das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, das hat auch der Automobilklub ADAC nachgewiesen. Demnach liegt der Anteil konzentrationsbedingter Unfälle bei mäßigen Temperaturen bis 15 Grad bei 47 Prozent, mit steigender Gradzahl steigt sie an Sommertagen mit 25 Grad und mehr auf 63 Prozent, so Sandra Hass, Sprecherin des ADAC Berlin. Besonders Auffahrunfälle, Missachtung der Vorfahrt und das Übersehen des Gegenverkehrs häuften sich an heißen Tagen. Menschen seien durch die Hitze müder und hätten Probleme, sich zu konzentrieren, "mitunter führt das auch zu höherer Aggressivität, aber das ist eine Typsache", so Hass.

Der ADAC rät daher, Fahrten in der Mittagszeit zwischen 12 und 15 Uhr möglichst zu meiden, auf längeren Fahrten Pausen einzulegen und viel zu trinken, etwa Wasser, ungesüßten Tee oder verdünnte Fruchtsäfte. "Eisgekühlte Getränke sollten es aber nicht sein, weil die wiederum die Schweißproduktion anregen", so die ADAC-Sprecherin. Ebenso falsch sei es, die Klimaanlage voll aufzudrehen, "der Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur sollte nicht mehr als sechs Grad betragen", um dem Körper durch den großen Temperaturwechsel nicht zusätzlichem Stress auszusetzen.

Ja, und dann ist da noch die Frage mit den Flip-Flops. Darf man die Zehensandalen nun beim Autofahren tragen oder sogar barfuß den Wagen lenken? "Es ist grundsätzlich nicht verboten", sagt Sandra Hass, aber wenn es zu einem Unfall kommt, könnte das Gericht das als "Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht" bewerten. Heißt: Dem Fahrer könnte eine Teilschuld zugesprochen werden.

Im Garten Für den Hobbygärtner gibt es jetzt eigentlich nur eines zu tun: Wässern, wässern, wässern. Am besten in den frühen Morgenstunden, da sei der Wasserdruck gut und das Wasser könne am besten einziehen. "Es geht um die Lebenserhaltung von Kulturen", erklärt Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, und die Kulturen brauchen jetzt eben viel Wasser, weil sie sich im Wachstum befinden. Besonders für Obstbäume und Beerensträucher sei jetzt eine wichtige Phase, sagt Jende, zusätzliche Wassergaben seien für das Fruchtwachstum besonders wichtig. "Man sollte den Sprenger ruhig mal eine halbe Stunde unter den Baum stellen und das Mulchen nicht vergessen, damit das Wasser gut einsickern kann", rät Jende.

Manch ein Gärtner ist gerade besorgt, weil die ersten, noch unreifen Früchte abfallen. Doch da gibt der Experte Entwarnung: "Beim Fruchtfall entledigt sich der Baum der schwächeren Früchte, um Kraft für die kräftigeren zu haben, das ist normal, findet aber normalerweise erst im Juni statt." Da die Obsternte im vergangenen Jahr schwach ausfiel, sei überdies in diesem Jahr mit einer starken Ernte zu rechnen.

Bei den Erdbeeren könnte die Saison allerdings ein, zwei Wochen früher vorbei sein, aber schließlich habe sie auch entsprechend früher begonnen. Manche Früchte können übrigens auch einen Sonnenbrand bekommen. Das macht sich an braunen Stellen bemerkbar. Für den Verzehr sei so ein Sonnenbrand aber unbedenklich. Auch der Rasen hat derzeit hohen Wasserbedarf. Jende rät aber dazu, bedacht mit dem Wasser umzugehen. "Aus ökologischen Gesichtspunkten sollte man sich überlegen, welche Pflanzen Wasser jetzt besonders nötig haben." Durch das Mähen würde man im Übrigen die Blattverdunstung reduzieren.

Ein weiteres Thema für den Hobbygärtner sind die Schädlinge. "Durch die frühe Wärme ist eine Populationsdynamik zu beobachten", so Jende. Einige Schädlinge würden bereits jetzt stärker vorkommen, dazu gehören Mehltau, Läuse, Birnentriebwespen und Kirschfruchtfliegen.

Im Wald Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit besteht nach Angaben der Berliner Feuerwehr größte Waldbrandgefahr, die Mitarbeiter der Wachen sind daher in erhöhter Alarmbereitschaft. Bei einem gemeldeten Waldbrand werden neben den standardmäßig eingesetzten Fahrzeugen weitere Spezialfahrzeuge alarmiert. "

Diese Fahrzeuge verfügen beispielsweise über einen größeren Löschmittelvorrat", sagte ein Feuerwehrsprecher. "Zudem führen sie Schlauchmaterial für eine Wasserversorgung über lange Wegstrecken mit sich." Die Feuerwachen in waldreichen Gebieten können auf Tanklöschfahrzeuge zurückgreifen, die einen größeren Löschmittelvorrat haben und auch geländegängiger ausgestattet sind. "Daneben gibt es auf den Wachen am Stadtrand auch mit Allrad ausgestattete Lösch-Hilfeleistungs-Fahrzeuge", sagte ein Sprecher. "Damit können die Einsatzstellen in unwegsamen Gelände schnell und sicher erreicht werden."

Im Falle eines ausgedehnten Wald- oder Flächenbrandes können in Berlin auch kurzfristig Brandschutzbereitschaften alarmiert werden, die von den Freiwilligen Feuerwehren besetzt werden. Bei einem Hilfeersuchen aus dem Umland könnten diese in kurzer Zeit auch in Brandenburg zum Einsatz kommen.

