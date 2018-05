Berlins CDU-Fraktionschef Florian Graf gibt sein Amt auf

Berlin. Der Berliner CDU-Fraktionschef Florian Graf tritt zum 12. Juni zurück. Das teilte der 44-Jährige am Donnerstag mit. "In Kürze werde ich eine außerordentlich spannende und interessante berufliche Herausforderung in der Wirtschaft annehmen", erklärte er. Er werde Geschäftsführer beim CDU-Wirtschaftsrat im Landesverband Berlin/Brandenburg.

Graf sitzt seit 2006 im Abgeordnetenhaus und ist seit Dezember 2011 Fraktionsvorsitzender. In dieser Funktion agierte der gebürtige Berliner zunächst als Stütze der von 2011 bis 2016 regierenden rot-schwarzen Koalition. Seit der Bildung einer rot-rot-grünen Koalition nach der Wahl 2016 ist er Oppositionsführer im Parlament.

"Ich bin stolz darauf, dass ich die CDU-Fraktion über viele Jahre hinweg führen und Berlin mitgestalten durfte", sagte Graf. Nun wolle er einen neuen Weg einschlagen.

Sein Mandat im Abgeordnetenhaus und auch den Kreisvorsitz seiner Partei in Tempelhof-Schöneberg behält Graf. "Meine Erfahrungen werde ich weiterhin sehr engagiert in die inhaltliche Arbeit der CDU-Fraktion einbringen und meinen Nachfolger tatkräftig unterstützen."

Graf ist Diplom-Verwaltungswirt und arbeitete ab 1997 zunächst drei Jahre in der Senatsverwaltung für Inneres und dann in der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie. Von 2001 bis 2006 war er Mitarbeiter der CDU-Fraktion, ehe er selbst Abgeordneter wurde. Über seinen Rücktritt hatten zuerst "Bild" und "B.Z." berichtet.

