Einbrecher stehlen Safe mit wertvollen Uhren

Berlin. Bei einem Wohnungseinbruch in Berlin-Charlottenburg haben Einbrecher Luxuswaren im Wert von mehreren hunderttausend Euro erbeutet. Durch die durch Veröffentlichung von Fotos und Vergleichsfotos der Beutestücke erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise, die sie auf die Spur der Täter bringen. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, wurde der Einbruch bereits am Osterwochenende verübt. Die Diebe entwendeten zwischen dem 1. und 4. April einen Safe mit wertvollen Armbanduhren, einen Trainingsanzug, eine Lederjacke und zwei Handtaschen.

Laut Polizei ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass sich die Täter vermutlich bereits vor dem 28. März Zutritt zum Dach des Hauses in der Suarezstraße verschafften. Der mehr als 500 Kilogramm schwere gestohlene Safe wurde am 5. April an der Seestraßenbrücke in Moabit gefunden.

