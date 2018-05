28 Spielautomaten bei Großkontrolle sichergestellt

Berlin. Bei einer Großkontrolle in Berlin sind am Mittwoch 28 Spielautomaten sichergestellt worden. Sechs dicht nebeneinanderliegende Café-Casinos in Neukölln wurden geschlossen, weil die Kontrolleure sie als zusammenhängende Spielhalle bewerteten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurden in 12 Ortsteilen 33 Spielstätten kontrolliert, darunter 29 Café-Casinos, zwei Spielhallen und zwei Wettbüros. Nur in einem Fall sei nichts zu beanstanden gewesen. Nach einem Hinweis fanden die Kontrolleure im Hinterraum eines Spätkaufs in Gesundbrunnen versteckt aufgestellte Spielgeräte. Beteiligt an der Aktion waren 60 Beamte der Polizei und Steuerfahndung, des Finanzamtes Wedding und mehrerer Ordnungsämter.

( dpa )