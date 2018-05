Senatorin Scheeres kündigt Kita-Spitzengespräch an

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat ein Spitzengespräch zur Kita-Situation mit Eltern, Gewerkschaftern und Kita-Betreibern angekündigt. Das Treffen solle noch vor der Sommerpause stattfinden, sagte Scheeres am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Sie nehme die Forderungen nach mehr Erziehern und mehr Kita-Plätzen und nach einer Verbesserung der Arbeitssituation in den Einrichtungen sehr ernst, so die Senatorin.

Scheeres betonte, dass die steigende Geburtenrate in Berlin große Herausforderungen mit sich bringe. Es fehle vor allem an Fachkräften in den Kitas. "Wir müssen viele Menschen überzeugen, in diesen Beruf zu gehen", sagte die Senatorin. "Und ja, wenn man den Beruf attraktiver gestalten möchte, dann muss man auch über bessere Bezahlung reden." Sie setze sich für eine höhere tarifliche Eingruppierung von Erziehern ein, hierfür sei jedoch ein gemeinsames Vorgehen aller Bundesländer notwendig.

Am vergangenen Samstag hatten rund 3000 Eltern, Kinder, Erzieher und Gewerkschafter in Berlin für mehr Plätze in Kitas und in der Tagespflege demonstriert. In der Hauptstadt fehlen trotz einer gesteigerten Kapazität etwa 2500 Kita-Plätze. Die Folge ist, dass viele Eltern keine wohnortnahe Betreuung für ihren Nachwuchs bekommen - obwohl sie darauf einen Rechtsanspruch haben.

( dpa )