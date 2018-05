Feuer in Berlin Viele Staus nach Brand von BVG-Bus in Spandau

Berlin. Ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hat am Donnerstagmorgen am Juliusturm in Spandau Feuer gefangen. Bilder, die die Berliner Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten, zeigen, dass der Bus in voller Ausdehnung brannte. Flammen schlugen aus dem Oberdeck, über dem Bus hing eine dichte schwarze Rauchwolke.

Vollbrand von einem Bus in #Spandau am #Juliusturm. Der Fahrer hat schnell reagiert und den Bus evakuiert, daher keine Verletzten. Die @Berliner_Fw hat 2 Schaumrohre eingesetzt. Der Brand war nach 20 min unter Kontrolle.#BVG #goodjob #WirRettenBerlin pic.twitter.com/jnhqdDNIJZ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 31, 2018

Laut Mitteilung der Feuerwehr reagierte der Fahrer schnell und evakuierte den Bus. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Brandursache war zunächst unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand nach 20 Minuten unter Kontrolle, hieß es weiter.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kam es am Donnerstagmorgen in Spandau zu einem "Verkehrschaos", wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Die Straße am Am Juliusturm war in Richtung Berlin zunächst gesperrt, weil die Fahrbahn repariert werden muss. Die Umfahrungsstrecken via Wasserstadt und Haselhorst sowie über Altstädter Ring und Ruhleben seien dicht. Autofahrer müssten 30 bis 60 Minuten mehr einplanen, hieß es.

Die BVG informierte, dass die Buslinie X33 zwischen Galenstraße und U-Bahnhof Haselhorst unterbrochen sei. Fahrgäste sollen zwischen Rathaus Spandau und Haselhorst die U7 nutzen. Auf zahlreichen Buslinien kommt es aufgrund der Staus zu Verspätungen. Betroffen sind laut BVG die Linien X36, M32, M3, M45, 134, 136, 137 und 236.

( BM )