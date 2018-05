Schusswaffen gehortet? 40-Jähriger kommt vor Gericht

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

Berlin (dpa/bb) – Ein 40-Jähriger, der Gewehre, Pistolen und Munition gehortet und weitergegeben haben soll, steht ab heute an vor dem Berliner Landgericht. Den Ermittlungen zufolge wurden bei Durchsuchungen in Wohnungen und Fahrzeugen, die dem Angeklagten zugeordnet werden, zahlreiche Waffen sichergestellt. Der 40-Jährige soll sich unter anderem im Oktober 2015 sieben Schusswaffen durch Diebstahl beschafft haben. Er sei entweder selbst in eine Wohnung im Stadtteil Schöneberg eingedrungen oder habe eine bislang unbekannt gebliebene Person mit der Tat beauftragt. Mehrere der erbeuteten Schusswaffen habe er einem gesondert verfolgten Mann übergeben.

( dpa )