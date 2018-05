Vergabegesetz Unternehmen sollen leichter an öffentliche Aufträge kommen

Berlin. Das Berliner Vergabegesetz soll bis Herbst dieses Jahres novelliert werden. Die Anwendung solle künftig einfacher und weniger bürokratisch ausfallen, erklärte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Mittwoch. Das Gesetz legt die Kriterien und Anforderungen fest, nach denen öffentliche Aufträge vergeben werden – im Bau- oder Dienstleistungsbereich ebenso wie beim Einkauf von Gütern für die Verwaltung. Die Novellierung solle kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Aufträgen erleichtern, sagte Pop. Um den bürokratischen Aufwand zu minimieren, sollen künftig nur noch solche Anforderungen formuliert werden, die die Firmen auch tatsächlich erfüllen und die Vergabestellen nachprüfen können.

Eine wesentliche Rolle im Vergabegesetz spielt das Landesmindestentgelt. Das ist der Lohn, den Unternehmen ihren Beschäftigten mindestens für die Ausführung eines öffentlichen Auftrags zahlen müssen. Er liegt zurzeit bei 9,01 Euro und damit nur wenige Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn. Die Wirtschaftssenatorin möchte das Landesmindestentgelt von der bisherigen Berechnung nach Lebenshaltungskosten abkoppeln und an die Eingangsstufe des Tarifvertrags der Länder anknüpfen. Die liegt derzeit bei 10,20 Euro pro Stunde. Damit wäre eine Gleichheit zwischen öffentlich Beschäftigten und den Mitarbeitern der Firmen, die im öffentlichen Auftrag tätig sind, gegeben, so Pop. Zudem wäre mit jeder Tariferhöhung eine Anpassung verbunden.

Linke-Staatssekretär fordert höheren Landesmindestlohn

Alexander Fischer (Linke), Staatssekretär in der Arbeitsverwaltung, hat allerdings einen Gegenvorschlag formuliert. Fischer fordert 12,63 Euro. Nur dieser Mindestlohn sichere eine Rente oberhalb der Grundsicherung, so sein Argument. Darüber müsse nun in der Koalition diskutiert werden, sagte Pop. Das Vergabegesetz dürfe aber keine neuen Ungerechtigkeiten produzieren.

Mit der Gesetzesnovelle sollen auch die Kontrollen beim Verdacht von Verstößen verbessert werden. Die Kontrollgruppe werde verstärkt, sagte die Senatorin. Zudem können die Kontrolleure künftig allen Hinweisen nachgehen und auch Stichproben vornehmen, bisher konnten sie nur von den Vergabestellen selbst aktiviert werden.

Die Zahl der Vergabestellen in der öffentlichen Verwaltung soll zudem deutlich reduziert werden. Wie viele es heute im Land Berlin sind, weiß niemand. Pro Verwaltungseinheit soll es künftig nur noch eine zentrale Stelle geben. Ausnahmen werden nur für wichtige Institutionen wie Gerichte oder die Polizei gemacht. Davon erhofft sich Pop eine Professionalisierung der Vergabestellen. Zudem werde ab dem 18. Oktober die "E-Vergabe" eingeführt. Dann werden alle Vergaben über 25.000 Euro verpflichtend elektronisch abgewickelt. Auch das schaffe Transparenz, so die Grünen-Politikerin.