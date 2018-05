Schlossgarten Charlottenburg: Gut vorbereitet in den Sommer

06:23 Der erste Weg führt Dagmar Oertwig morgens zu den neuen Mitarbeiten im Schlossgarten Charlottenburg: 70 Schafe und zwei kleine Lämmer auf einer der historischen Langgraswiesen neben dem Belvedere. Ein Pilotprojekt bis zum November. Die Schafe ziehen etwa alle zwei Wochen auf eine andere Wiese und grasen sie ab. So muss kein schweres Mähgerät eingesetzt werden, es fällt kein Kompost an und Kleinstlebewesen bleiben verschont. Ökologisch eine Eins mit Sternchen für die Schafe. Dagmar Oertwig zählt sie durch und prüft, ob der mobile Elektrozaun intakt ist. Damit Schafdiebe keine Chance haben.

Dagmar Oertwig zählt die Schafe im Schlossgarten

Foto: Daniel Schaler

07:00 Bevor sie dem Wildkraut auf Wegen und Beeten mit heißem Wasserdampf zu Leibe rückt, wässert Andrea Klatt-Gärtner die Kübelpflanzen in der Kleinen Orangerie. Darunter ein etwa sieben Meter hoher Olivenbaum, der über 50 Jahre alt ist, zahlreiche Pampelmusen und Pomeranzen. Einige davon tragen schon schwer an malerischen Zitrusfrüchten. Es sind die klassischen Pflanzen für die Orangerie und Barockgärten. Sobald die Frühjahrsbepflanzung abgeräumt ist, werden sie jetzt in den Garten gebracht. Die Gärtnerin pflegt die Pflanzen übrigens ohne Chemie. Schädlinge werden hier mit Nützlingen bekämpft.

Andrea Klatt-Gärtner bei den Kübelpflanzen in der Kleinen Orangerie

Foto: Daniel Schaler

8:36 Heute Unesco-Welterbe und Teil der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, wurde der 54,6 Hektar große Schlossgarten 1695 auf Anweisung von Kurfürstin Sophie Charlotte geschaffen. Sie beauftragte Siméon Godeau, einen Schüler des berühmten Versailler Hofgärtners André Le Nôtre, damit, den modernsten Garten im deutschsprachigen Raum anzulegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört, restaurierte man Teile des einstigen Barockgartens, der umgeben ist von einem malerischen Landschaftsgarten. Das sechs Hektar große barocke Parkett ist besonders pflegeintensiv. Aktuell tauscht Gartenarbeiter Marc Borowsky den alten grauen gegen neuen weißen Kies in den ornamentalen Rasenflächen aus.

9:48 Mit einer Akkuschere bringt Andreas Matthies Buchshecken und Eiben in Form. Für einen Eibenkegel benötigt er eine halbe Stunde. Manche der Bäumchen werden mit Drähten über Jahre besonders gestaltet. Einige Besucher schert das wenig. Zum Ärger der Gärtner reißen sie einfach die Kronen eines Formschnitts ab. Oder entwenden Blumen aus den Rabatten für die eigene Balkonbepflanzung.

Andreas Matthies bringt mit der Akkuschere den Eibenkegel in Form

Foto: Daniel Schaler

10:13 Im barocken Parkett geht die gärtnerische Pflege Hand in Hand. Kaum sind die Buchsbaumhecken entlang der Beete in elegante Form gebracht, kommt Michael Sarna. Er kümmert sich mit einem speziellen Sauger mit integriertem Häcksler um die Laubreste nach dem Formschnitt. Zur Ausrüstung gehören auch ein Gehörschutz und Antivibrationshandschuhe. Der Sauger saugt nur leichtes Geäst und Laub auf, keinen Kies.

11:52 Derweil räumen einige der Gärtner die Frühjahrsbepflanzung ab. Fast einen Kilometer lang sind die barocken Rabatten. Das Gros der Überreste landet auf dem Kompost. Besondere Blumenzwiebeln von einigen Tulpenarten oder der Kaiserkrone gehen an wissenschaftliche Institute. Anfang Juni kommt dann die Sommerbepflanzung ins Beet. Bis Mitte Oktober. Dann werden die Beete fürs nächste Frühjahr vorbereitet und 30.000 Blumenzwiebeln eingepflanzt.

13:12 Eigentlich leitet Gartenmeisterin Andrea Badouin das Gärtner-Team. Zudem kümmert sie sich noch um die Wildtiere im Park. Und sie hat stets ein Auge darauf, dass die Wege möglichst frei von Wildkraut sind. Momentan aber hat sie mal wieder Ärger mit frei laufenden Hunden zur Brutzeit. Auch Radfahrer, die über Rasenflächen oder nicht ausgewiesene Wege fahren, bringen sie zur Verzweiflung. "Der Verschleiß dadurch muss mit immensem Pflegeaufwand und kostspieligen Reparaturen behoben werden. Wir haben hier ein Gartendenkmal, das wir erhalten wollen", sagt sie. Viele Besucher verwechseln den Schlossgarten aber mit einer Freizeitanlage, feiern Partys und vermüllen den Park.

Gartenmeisterin Andrea Badouin kümmert sich nicht nur um die Pflanzen, sondern leitet auch das Gärtner-Team

Foto: Daniel Schaler

14:30 Für die Gärtner wäre ein Wunschtraum, würde ihnen die gesamte Kleine Orangerie im Schlossgarten zur Verfügung stehen. Doch Büros nehmen gut die Hälfte des Gebäudes in Beschlag. Große Teile der Schlossgärtnerei sind daher auf ein Areal am Fürstenbrunner Weg ausgelagert. Hier zieht Gärtnerin Gabriele Dietz Blumenkulturen für die Sommerbepflanzung heran. In einem Gewächshaus findet man Pelargonien in allen Farben, in einem anderen Löwenmäulchen.

Gabriele Dietz beim Wässern im Gewächshaus am Fürstenbrunner Weg

Foto: Daniel Schaler

15:46 Auch die restlichen Kübelpflanzen des Schlossgartens finden sich hier. Nachdem Thomas Blech mit Gerhard Klein, dem Leiter des Schlossgartens, über die Standorte gesprochen hat, will er die Kübelpflanzen aufs Gelände bringen. Es bedarf schon einiger Übung, mit dem Radlader die schweren Pflanzen zu manövrieren. Dann geht es zum Schlossgarten.

Gerhard Klein (li.) mit Thomas Blech im Gespräch

Foto: Daniel Schaler

17:04 Vor den Gewächshäusern stehen zwei mächtige Agaven, Mammutversionen der unzerstörbaren Büropflanze. Früher mal standen sie vor dem Neuen Pavillon im Schlossgarten. Dann jedoch befand Gerhard Klein, dass die Gewächse zu instabil für einen weiteren Transport seien. Seither kümmert sich Anke Wiehmann um die riesigen Spargelgewächse, zieht immer neue Ableger daraus. Eine der beiden knapp 60 Jahre alten Agaven, die schon fast sieben Meter gewachsen ist, wird vermutlich im August blühen. Sensationell für Botanikfreunde. Traurig für die Agave. Die haucht danach ihr Leben aus.

18:12 Fachbereichsleiter Gerhard Klein plant als Chef von lediglich 19 Mitarbeitern die praktische Umsetzung wissenschaftlicher Vorgaben. Etwa, wenn eine Hecke oder ein Baum wieder in die barocke Form von 1720 gebracht werden soll. "Zuerst stellt sich da die Frage, wann man was machen soll? Man muss mit dem Wetter arbeiten", weiß der Chefgärtner. Es geht auch um die Schneidetechnik, das Werkzeug und natürlich die Pflanzen selbst. Zuerst muss der Boden vorbereitet werden. Viele Arbeitsschritte, über die sich Besucher keine Gedanken machen. Sie können flanieren und den Schlossgarten genießen.

Schlossgarten Charlottenburg, Spandauer Damm 10–22, Besucherinformationen Tel. 0331 96 42 00, ab 8 Uhr ganzjährig bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet

