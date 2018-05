Die Wasserbüffel sind zurück in Berlin

Berlin. Als sich die Klappe des grün-weißen Anhängers öffnet und Babette und Chloe ohne Scheu über eine Rampe ins hüfthohe Gras tappen, dicht gefolgt von ihren schwarzfelligen Kälbern Billy und Christin, ist Marie Medrow die Erleichterung anzusehen. Um acht Uhr hat sich die Tierwirtin am Mittwoch mit den vier Wasserbüffeln vom Gut Darß in Born auf die Reise gemacht. Drei Stunden später ist sie am Ziel, der Pfaueninsel, angekommen.

Neugierig nehmen die dreijährigen Mütterkühe und ihr erst am 12. Mai geborener Nachwuchs das mit einem Elektrozaun umgrenzte Areal in Augenschein, ziehen schon Sekunden später mit flottem Schritt Pfade durchs Grün. "Der Tisch ist angerichtet", sagt Jan Uhlig, Fachbereichsleiter bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG), zuständig für Flora und Fauna auf dem Eiland. Die Brombeere steht hoch, die Brennnesseln sprießen, das Eschen- und Weidengehölz hat sich auf der in verschiedenen Grüntönen schimmernden Feuchtwiese stark ausgebreitet. "Und lässt den seltenen Pflanzenarten, die auf der drei Hektar großen Hechtlaichwiese ebenfalls heimisch sind, kaum Licht und Raum zum Gedeihen", ärgert sich Uhlig und hofft zugleich auf kräftigen Appetit seiner vierbeinigen Sommergäste. "Langen die ordentlich zu, haben Klappertopf, Augentrost, Wasserminze, die borstige Schuppenbinse oder Blutweiderich und Sumpf-Labkraut eine reale Chance auf Entfaltung."

Maciej Großer, Tierpfleger und Landschaftsgärtner, streckt seine Hand einem der neu angekommenen vier Wasserbüffel entgegen.

Foto: Soeren Stache / dpa

Die Natur auf diesem für jeden Botaniker besonderen Stückchen Erde zeige sich hier in ihrer Artenvielfalt – unverändert wie schon vor 200 Jahren. Umso mehr frustrierten Uhlig die Schäden, die schweres Mähgerät Jahr für Jahr im Biotop anrichtete. "Einige Stellen konnten mit den Maschinen nicht erreicht werden, die tiefen Fahrspuren zerstörten zudem den Pflanzenreichtum." Uhlig suchte nach einer Lösung und fand die Antwort in der Historie der Insel: tierische Rasenmäher. Keine Rinder, keine Schafe. "Die hätten zu wenig Futter gefunden und wegen der Nässe auf der Wiese Klauenkrankheiten bekommen."

Schon im 19. Jahrhundert grasten Büffel auf der Insel

Die robusten und genügsamen Wasserbüffel hätten schon vor mehr als 170 Jahren auf der Insel residiert. Als "Zootiere" wurden sie ab 1801 vermutlich bis zur Auflösung der Menagerie 1842 auf der Pfaueninsel gehalten. 2010 holte Uhlig die Wasserbüffel erstmals über die Sommermonate zurück. Damals habe Sonja Moor, Ehefrau des TV-Moderators Max Mohr, die auf einem Hof in Hirschfelde Wasserbüffel hielt, vier "Leihgaben" spendiert. Als die Halterin ihren Bestand vor drei Jahren an das nach ökologischen Maßstäben arbeitende Gut Darß an der Ostsee verkaufte, änderte sich der Leihgeber. "Die Tiere leben hier wie im Paradies", schwärmt Tierwirtin Medrow mit einem sehnsüchtigen Blick auf die durchs Areal stapfenden Büffel vor der Kulisse des Luisentempels. "Bei uns hätten sie es nicht besser", sagt sie. Rund 200 Tiere hält das Gut Darß auf Salzgraswiesen im Naturschutzgebiet.

Maciej Großer, Revierförster und Landschaftspfleger, hat sich in die Materie eingearbeitet, fungiert mittlerweile als "Büffelflüsterer" auf der Pfaueninsel. Nicht zuletzt, weil der Anhänger des Zen-Buddhismus eine tiefe Verbundenheit mit den Tieren spürt. Mit gutturalem Ton begrüßt der 48-Jährige die Neuankömmlinge. Die blicken auf, lassen ohne Angst den Mann mit dem Rangerhut auf sich zukommen, sich sogar kurz berühren. Was Großer nicht verwundert. "Ich spreche ihre Sprache", sagt er. Die habe er sich abgehört – beispielsweise als in den Vorjahren die Mütter nach ihren Kleinen riefen.

Tiere ausgesucht, die an Menschen gewöhnt sind

"Wir haben bewusst Tiere ausgesucht, die an Menschen gewöhnt sind und nicht schreckhaft sind", erklärt Medrow. Denn Menschen sehen die schwarzen Zotteltiere täglich. "Unsere Büffel sind trotz Shetlandponys, Fasanen, Pfauen, Schafen und Rindern auf der Insel die Publikumslieblinge", sagt Uhlig.

Erste Schaulustige haben bereits Position bezogen, verfolgen jede Bewegung der Tiere, die bis zu einer Tonne schwer werden können. Am Montag soll er einen Vortag über seine Wasserbüffel beim BUND in Berlin halten. Mehr und mehr Institutionen zeigen Interesse an den pflegeleichten Tieren. Ein Traum Uhligs hat sich bislang aber noch nicht erfüllt: "In den 1970er-Jahren soll es hier eine Orchideenpracht gegeben haben." Doch weil es an Pflege mangelte, gingen die Pflanzen ein. "Wasserbüffel suhlen sich gern, verteilen dadurch und durch ihren Kot Samen, schaffen damit neue Biotope. Vielleicht graben sie die Orchideen wieder aus", träumt Uhlig von Farbtupfern im Grün.

Mehr zum Thema:

Wasserbüffel grasen im Tegeler Fließ

Fünf Wasserbüffel blockieren stundenlang die Autobahn 3

Extremer Besucherrückgang auf der Pfaueninsel