Motorradfahrer weicht Pkw aus und verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer ist am Mitwochvormittag in Treptow-Köpenick schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 75 Jahre alte VW-Fahrerin mit ihrem Auto aus einer Grundstückseinfahrt in der Wilhelminenhofstraße gefahren. Der 25 Jahre alte Suzuki-Fahrer versuchte, ihrem Auto auszuweichen und stürzte dabei, wodurch er schwer verletzt wurde. Er kam mit einem Notarzt in ein Krankenhaus.

( BM )