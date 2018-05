Viel Regen in Berlin: Keine Probleme für die Feuerwehr

Berlin. Starke Regenschauer haben am Mittwochnachmittag die Menschen im Westen Berlins überrascht. In Tempelhof fielen rund sechs Liter Regen pro Quadratmeter. "Das war ein starker Schauer, aber nichts Außergewöhnliches", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes. An der Einkaufsmeile Tauentzienstraße brachten sich die Passanten in den Geschäften in Sicherheit. Insgesamt fielen die Schäden des Unwetters aber sehr glimpflich aus: "Wir hatten zwei heruntergefallene Äste und ein Partyzelt in einem Baum", sagte ein Leitstellenmitarbeiter der Berliner Feuerwehr. Das sei für Berlin "gar nichts".

