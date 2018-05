Landtag beschließt Einstieg in beitragsfreie Kita

Potsdam. Der Landtag in Potsdam hat am Mittwoch mit großer Mehrheit den Einstieg in die beitragsfreie Kita beschlossen. Vom 1. August an sollen die Eltern zunächst für das jeweils letzte Kita-Jahr kein Geld mehr zahlen müssen. Die Kitas erhalten stattdessen einen finanziellen Ausgleich von in der Regel pauschal 125 Euro pro Kind und Monat. Wer höhere Einnahmeausfälle nachweist, soll auch mehr Geld bekommen. Von der Regelung sollen zunächst 25 000 Eltern profitieren, mittelfristig sollen die Kitas nach dem Willen der rot-roten Koalition ähnlich wie in Berlin in allen Altersstufen ohne Elternbeiträge auskommen.

( dpa )