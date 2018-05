Berlin. Nach dem Fund einer Wurfgranate auf einer Baustelle sind am Mittwoch in Berlin-Pankow zwei Schulen und eine Kita geräumt worden. Vermutlich handele es sich um altes Kriegsgerät, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Gebäude wurden bislang nicht evakuiert. Herbeigerufene Kriminaltechniker sollten den Fund in der Schulstraße näher untersuchen.

( dpa )