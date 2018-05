Landtag entscheidet über Kita-Beiträge

Potsdam. Der Landtag in Brandenburg will heute mit großer Mehrheit den Einstieg in die beitragsfreie Kita beschließen. Nach dem Gesetzesentwurf der rot-roten Koalition sollen die Eltern vom 1. August an zunächst für das letzte Kita-Jahr kein Geld mehr zahlen müssen. Auch CDU und Grüne wollen dem Gesetz zustimmen. Noch vor der Landtagssitzung ist allerdings eine Demonstration von Kita-Betreibern angekündigt, die mehr Geld wollen. Weiteres großes Thema der Landtagssitzung ist die Lausitz. Hier soll in einer Aktuellen Stunde über Chancen und Herausforderungen des Wandels in der Braunkohleregion diskutieren werden.

( dpa )