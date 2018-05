Prozess in Berlin Hund beißt Kind, Besitzer greift Polizist an: Geldstrafe

Berlin. Zuerst ging Terrier-Mischung Sunny auf ein Kind los und dann sein Herrchen auf zwei Polizisten. Das ist in Kurzform die Anklage, die die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Hundehalter Sebastian K. erhob. Am Dienstag stand der 38-Jährige in Moabit vor Gericht. Die erste Anordnung des Richters direkt nach Eröffnung der Sitzung war allerdings nicht der Sache, sondern dem Wetter geschuldet: Auf das Anlegen der schwarzen Roben, Insignien aller Juristen vor deutschen Gerichten, wurde verzichtet. Nach lockerem Beginn wurde es dann schnell ernst. Und am Ende kassierte der Angeklagte 3000 Euro Geldstrafe.

Am Nachmittag des 9. Juli 2017 kehrte K. mit seinem Hund in seine Wohnung in Wedding zurück, schon am Hauseingang ließ er das Tier dabei von der Leine. Sunny stürmte daraufhin sofort auf zwei Kinder los, die im Innenhof des Gebäudes spielten. Die Mädchen rannten weg, eine Elfjährige stürzte, und bevor sie wieder aufstehen konnte, biss ihr der Hund in den Unterarm. K. zog das Tier von dem Kind weg und ging in seine Wohnung. Die Verletzung war zum Glück nicht gravierend, der Schock des Kindes war größer. Als zwei alarmierte Polizeibeamte am Tatort erschienen, erwartete sie eine aufgeregte Menschenmenge. K. habe seinen "Kampfhund" mit dem Befehl "Fass!" auf das Kind gehetzt, wurde den Beamten berichtet. In der Verhandlung hatte dann allerdings niemand mehr etwas von einem solchen Befehl gehört, deshalb wertete das Gericht den Vorfall als fahrlässige Körperverletzung durch den Hundehalter.

Polizist erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma

Alles andere als fahrlässig war hingegen das Verhalten des Angeklagten gegenüber den beiden Polizisten, die ihn zwei Stunden später an seinem Arbeitsplatz als Lagerarbeiter in Moabit aufsuchten. Zunächst habe sich der Angeklagte ruhig verhalten, sagte ein Beamter aus. Doch das änderte sich, als K. den Polizisten seinen Ausweis zeigen sollte. "Das war echt nicht ohne", beschrieb hingegen ein Beamter das weitere Geschehen. "Der Mann war absolut schmerzfrei, nicht einmal der Einsatz von Pfefferspray hat irgendeine Wirkung erzielt", berichtete der Beamte weiter. Zuletzt versetzte K. einem der Beamten zwei Stöße mit dem Ellenbogen. Der erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Nasenbeinprellung und war zwei Wochen dienstunfähig.

In der Verhandlung räumte K. alle Vorwürfe ein, zeigte Reue und entschuldigte sich bei dem verletzten Kind, dessen Eltern und den Polizisten. "Nächstes Mal besser aufpassen", gab der Vater des Mädchens dem Angeklagten mit auf den Weg, K. versprach es. Ob es ein nächstes Mal gibt, ist allerdings noch unklar. Sunn­y war nach dem Vorfall "eingezogen" worden. Ob Hund und Herrchen je wieder zusammenkommen, darüber muss ein anderes Gericht entscheiden.

