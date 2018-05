Transporter-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Herzberg. Ein Transporter-Fahrer ist beim frontalen Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf einer Bundesstraße in Südbrandenburg gestorben. Der Fahrer kam am Dienstag aus ungeklärter Ursache in einer Kurve mit seinem Transporter in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 101 bei Herzberg (Elbe-Elster). Der Transporter-Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagen-Fahrer kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß.

( dpa )