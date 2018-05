Der Senat will die Mietpreisbremse mit einer Bundesratsinitiative verschärfen. Dafür sollen Ausnahmen aus dem Gesetz entfernt werden.

Bundesratsinitiative Senat will Mietpreisbremse und Kündigungsschutz verschärfen

Berlin. Der rot-rot-grüne Berliner Senat strebt eine Reform der sogenannten Mietpreisbremse und andere Schritte für besseren Mieterschutz an. Er beschloss dazu am Dienstag eine Bundesratsinitiative. In dem Gesetzentwurf ist unter anderem vorgesehen, bei der Mietpreisbremse Ausnahmetatbestände abzuschaffen, Obergrenzen für Mieterhöhungen zu verschärfen und die sogenannte Modernisierungsumlage von 11 auf 6 Prozent zu reduzieren.

Auch der Kündigungsschutz der Mieter soll verbessert werden. Kern der vor einigen Jahren auf Bundesebene eingeführten Mietpreisbremse sind Obergrenzen für Erhöhungen bei Mieterwechseln. In der Praxis greifen die Regelungen aber kaum.

( dpa )