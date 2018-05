Autofahrer mit Gewalt gestoppt und angeschossen

Berlin. Einen filmreifen Überfall hat ein 23-jähriger Mann in Berlin-Lichtenberg erlebt. Der Mann fuhr nach eigenen Angaben mit einem Auto am Montagabend gegen 21.20 Uhr durch die Siegfriedstraße. Plötzlich keilten ihn demnach zwei andere Autos ein und zwangen ihn zum Anhalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus einem der Fahrzeuge sei dann ein Mann ausgestiegen, auf ihn zugekommen und habe mit einer Waffe auf ihn geschossen. Dabei wurde der 23-Jährige an einer Hand verletzt. Ihm sei es gelungen, mit seinem Auto rückwärts zu fahren und zu fliehen. Anschließend fuhr er zum Krankenhaus in Marzahn, um die Verletzung behandeln zu lassen.

( dpa )