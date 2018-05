Wetter in Berlin: Hitzewarnung und dann kommen Unwetter

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Dientag in Berlin vor großer Hitze. Den dritten Tag in Folge gibt der DWD damit diese Warnung für Berlin und Brandenburg heraus. Weil es nachts in der Innenstadt kaum abkühle, sei mit einer zusätzlichen Belastung zu rechnen.

Die starke Wärmebelastung halte auch noch am Mittwoch mit Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad an. Gleichzeitig können in Berlin und Brandenburg jedoch starke Gewitter mit Starkregen, kleinförmigem Hagel und Sturmböen aufziehen. Mit geringer Wahrscheinlichkeit könnten sogar schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und schweren Sturmböen auftreten, so der DWD.

In der Nacht zu Donnerstag nehme das Gewitterrisiko dann ab, die Temperaturen kühlen auf 14 bis 18 Grad ab. Am Donnerstag erwartet der Wetterdienst jedoch wieder heiße 29 bis 32 Grad bei vereinzelten Schauern. Wärmegewitter würden jedoch unwahrscheinlicher.

( BM )